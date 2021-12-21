Emekliye 2022 Müjdesi Geldi! Milyonlarca Emekli 2 Bin TL Ödeme Alacak

Şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Ocak ayına girmeden (2022) önce başvuru yapanlara 2000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Emekliye 2000 TL promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde sizlerle...

2022 yılına girmemize sayılı günler kala Memur ve Asgari ücret maaş zamlarının netleşmesinin ardından gözler emekli maaşı zamlarına çevrildi. Ancak emekli maaş zam oranı açıklanmadan ve yıl bitmeden emekliye 2000 TL destek ödemesi müjdesi geldi! Milyonlarca emekli vatandaş 2.000 TL tutarındaki destek ödemesinden yararlanabilecek. Hayat şartlarının giderek zorlaşması ve temel gıda maddelerinin dahi pahalılaşması sonrası refah seviyeleri düşen emeklilere bankalardan promosyon müjdesi sürüyor. Promosyon ödemeleri ile emekliler kısmi olarak ekonomik rahatlığa kavuşuyor. Kamu bankaları öncülüğünde devam eden emekli promosyon müjdesinin tüm detayları haberimizin devamında sizlerle...

Emekliye Promosyon Müjdesi

Milyonlarca emekli, kamu ve özel sektör bankalarından promosyon ödemesi alabiliyor! 2021 yılı bitmeden ve 2022 yılında da devam edecek promosyon kampanyaları ile bankadan bankaya değişen tutarlarda promosyon ödemesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Emekli promosyon ödemesi alabilmek için bir takım şartların bulunması gerekiyor. Bu çerçevede, 2021 yılı bitmeden ve 2022 yılı içerisinde 2.000 TL tutarında promosyon müjdesi yaşanıyor. Yeni yıl ile birlikte promosyon tutarlarının da artış göstermesi bekleniyor.

Promosyon Ödemesinde Yarış Kızıştı

Bankalar tarafından emekli vatandaşlara ödenen promosyonlarda rekabetin etkisiyle yarış kızışmış durumda. Emekliler, bu rekabetten kârlı çıkarken maaşlarını istedikleri herhangi bir bankaya taşıyan veya halihazırda maaş aldıkları bankada 3 yıl kalma sözü veren emekliler, 2000 TL tutarında promosyonun sahibi olabiliyorlar. Yeni yılda gelecek maaş zammının yanı sıra promosyon ödemelerine yapılması beklenen zam da gelince milyonlarca emekli rahat bir nefes almış olacak.

Kamu Bankalarından 2000 TL Promosyon Atağı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yeni yıl ile birlikte maaş tutarlarına göre değişen miktarlarda 2.000 TL promosyon müjdesi bekleniyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası, 1.500 TL maaş alanlar için 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL maaş alan emekliler için 625 TL ve 2.500 TL üzeri maaş alan emekliler için 750 TL mevcut promosyon kampanyasını 2.000 TL'ye kadar çıkarabilir. Şuan için resmi bir adım atılmasa da 2000 TL promosyon ödemelerinin Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.