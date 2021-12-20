SGK'dan Son Dakika Destek Müjdesi Geld! Tüm Vatandaşlar Yararlanabilecek Başvuru Şart!

Karşılık talep etmeden ya da bazı koşullar sunarak sağlanan SGK destek ödemelerini sizler için ayrıntılı bir şekilde bu haberimizde yer verdik. Peki bu ödemelere nasıl başvuru yapılır? SGK Destek ödemeleri nelerdir? Pek çok kişi bilmediği için SGK destek ödemelerinden yararlanamıyor! Koşullar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

65 yaş ve üstü vatandaşların bir kısmı kendi bakımını gerçekleştirebilirken bir kısmı da parasal ve manevi açıdan her türlü desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yaklaşık 600 Bin kişi bu destekler sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışmaktadır. Ancak bu aylığı almak adına bazı şartların meydana gelmesi gerekmektedir. Vatandaşların bizzat başvuru amacıyla sağlık durumunun makul bulunmaması durumunda ise başvurular aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

SGK'dan Vatandaşlara Pek Çok Kalemde Destek Fırsatı

SGK hasta vatandaşlara, emekli olmayan vatandaşlara, çalışmayan vatandaşlara ayrıntılı destek ödemeleri gerçekleştirmektedir. Karşılıksız veya bazı koşullar altında gerçekleştirilen SGK destek ödemelerinden bazılarını sizler için araştırdık. 65 yaş ve üstü kişilerin bir kısmı kendisine yetebilirken, bir kısmı da parasal ve manevi açıdan her türlü desteğe ihtiyaç duymaktadır. Devletin sunduğu bir diğer destek emekli olamayanlara verilmektedir. Emekli olamayanlara yatırmış oldukları primleri geri alabilecekler.

Bakım Üstlenene Devlet Desteği

Devlet yakın akrabasına bakan kişilere aylık evde bakım maaşı ödemesi gerçekleştiriyor. Bu desteği almak için hastanın belirli bir düzeyde kendi bakımını gerçekleştirememesi ve hastanın bakılacağı evin hane gelirinin belli bir düzeyin altında bulunması gerekmektedir. Bu destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor ve aylık 2 bin TL ödeme gerçekleştiriliyor. Başvurular Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine gerçekleştirilir.

Emekli Olamayana Toplu Para Ödemesi

Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara veriliyor. Emekliliği gerçekleştiremeyen vatandaşlar yatırdıkları primleri geri alabilecekler. Sigortalı bir işte çalışmayan kendi işini gerçekleştirmeyen, emekli olmak için yaş ve gün koşulunu sağlamış ama prim ödemesi eksik bulunan kişilere gerçekleştirilen bu ödemeler toplu şekilde SGK tarafından gerçekleştiriliyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine gerçekleştirilebilir.