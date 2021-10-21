Garanti BBVA 5000 TL Limitli Kart Dağıtıyor

Garanti Bankası 5000 TL'ye kadar kredi kartı limiti vereceğini duyurdu. Garanti Bankası yapmış olduğu açıklamada ihtiyaç kredilerinde yapmış olduğu kampanyaları şimdiler de kendi bankasından verilen Bonus özellikli kredi kartı içinde yapacağını duyurdu. Daha önce bankalar üzerinden kredi kartı kullanmayan kişiler Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartına başvuru yaparak 5000 TL'ye kadar onay alabilirler. Garanti Bankası kendi banka politikalarına göre vermiş olduğu kredi kartını müşterilerin kredi puanına göre limit oluşturarak hemen onaylayacaktır.

Garanti Bankası üzerinden Bonus özellikli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler daha önce hiçbir şekilde kredi kartı kullanmadıysa en fazla 2 bin TL'ye kadar kredi kartı onayı alabilir.

Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası Bonus özellikli ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapabildiğiniz gibi kredi kartı başvurusunu da mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Garanti Bankası mobil uygulamasına girerek buradan Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir başvuru sonucunu hemen görebilir ve sonucuna göre de ne kadar limitli kredi kartı aldığınızı mobil uygulamadan izleyebilirsiniz.

Garanti Bankası mobil uygulamasını kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden mobil uygulama üzerinden işlem yapacak olan kişiler 5000 TL'ye kadar kredi kartı başvurusu yapacaksa bu işlemleri 7 gün 24 saat içinde de yapabilirler.

Garanti Bankası 5000 TL limit kartı başvurusu

Garanti Bankası üzerinden hesabınız varsa 5000 TL'ye kadar kart limitine başvuru yapabilirsiniz. Garanti Bankası 5000 TL'ye kadar kredi kartı kullanmak isteyen kişiler eğer kredi kartı yerine banka hesapları üzerinden nakit avans almak istiyorlarsa kredili mevduat hesabı başvurusu yapması gerekiyor.

Garanti Bankası 5000 TL'ye kadar kredi kartı başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde nakit avans limiti kullanabilecek ve kullanılan bu nakit avans limiti ne kullanmış olduktan sonra ödeme başlatacaktır.