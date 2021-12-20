Emekliye 2 Adet Müjde Sabah Yayınlandı, Emekli Maaşı Alıyorsanız, Hemen Alacaksınız

Emekli maaş alan vatandaşlar, acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri hem kredi hemde nakit avans limitleri için müjdeli haber aldı. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yapılan kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 10000 TL'ye kadar nakit avans limiti verilerek, hesaplarına artı para yüklenecek. Emekli olan vatandaşların kendi emekli maaş almış oldukları bankalar üzerinden başvuru yaparak alabilecekleri bu nakit ödemeleriyle birlikte hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi de ayrıca ödenecek. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, 50000 TL üzerinde 24 ay vadeli olarak Emekli Kredisi alabileceksiniz. Onbin TL'ye kadar kullandırılacak olan nakit avans limitleri için ise bankalar, 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans limiti, ödeme imkanı sizlere sunacaktır.

Ziraat Bankası

ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar, 50000 TL ve 100000 TL arasında ihtiyaç kredisini gelir belgesiz olarak istedikleri zaman alabilecekler. 50000 TL ve 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredi kullanabilecektir. ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşımak istediğinizi söyleyip, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, daha önce bankalardan, icralık olduysa emekli maaşlarının bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde, kredi kullanabilir.

Garanti Bankası

Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlarda bu bankadan hem nakit avans limitleri başvurusu yapabilir, hem de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Emekli maaşına ilk defa Garanti Bankasına taşıyacak olan kişilere ayrıca, 1500 TL'ye kadar varan emekli promosyonu da ödeniyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek bu kampanya için başvuruda bulunabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, emekli maaşı alan müşterilere 100000 TL'ye kadar kredi imkan tanırken, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi de içinde verecektir. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu kredi kampanyasının detaylarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.