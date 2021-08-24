Emekliye 1750 TL Ödeniyor, En Yüksek Limit Belirlendi, O Banka Duyurdu

Emekli maaşlarını bulunduğu bankadan taşıyanlara Akbank emekliye promosyon ödemesi yapacak. Birçok bankanın bu tip kampanyaları bulunmakla birlikte, Akbank da emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara promosyon vadediyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey şartları incelemek ve size uygun olduğunu düşünürseniz emekli maaşınızı Akbank’a taşımak.

Akbank Emekliye Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Emekliler için iyi bir kazanç fırsatı olan promosyon uygulamasını, Akbank emekli promosyon kampanyası sayesinde edinebilirsiniz. Emekli maaşı 0-1499 TL arasında olan emeklilerin promosyon tutarı, ek promosyonlarla birlikte 1200 TL’ye kadar çıkabilmektedir. 1500-2499 TL aralığında maaş alan emeklilerin promosyon tutarı ek promosyonlarla birlikte 1500 TL’ye; 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerinse 1750TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Akbank Promosyon Ne Zaman Ödenecek

Peki, bu vaat edilen Akbank emekli promosyonu ne zaman yatacak? Akbank’la anlaşma imzalayan ve taahhütnamesini yapan müşterinin, ilk emekli maaşının Akbank’a yatmasının ardından, 3 iş günü içerisinde promosyonu hesabına yatırılacaktır. Bu sayede hem emekli maaşınızı hem de promosyon ödemenizi alabileceksiniz.

Akbank Emekli Promosyonu 2021

2021 yılı Akbank emekliye promosyon ödemesini alabilmek için, bir Akbank şubesine gidip maaşınızı taşımak ve promosyondan faydalanmak istediğinizi belirtmelisiniz. Bunu yanı sıra şubeye gitme zahmetine katlanmadan Akbank mobil, internet bankacılığı ya da müşteri iletişim merkezi gibi seçeneklerle de işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Bu sayede şubeye gitmeden emekli maaşınızı Akbank’a taşıyabilir ve promosyon ödemesi almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Akbank Memur Promosyon Ödemeleri 2021

Bağkur, emekli sandığı ve SSK emekliliklerinin hepsi maaşını Akbank’a taşıyabilmektedir. Bunun için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurunuzu yapmalı ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank’tan alacağınızı taahhüt etmelisiniz.

Ayrıca aklınıza, Akbank emekli promosyon ne zaman ödenecek gibi bir soru takılabilir. Emekli promosyon taahhütnamesini imzaladıktan sonra, Akbank hesabınıza ilk maaş yatırılmasında promosyonunuzun ödeneceğini bilmelisiniz.

Akbank Promosyon 2021

Tüm promosyon ödemeleri gibi, Akbank emekliye promosyon ödemesi ile ek kazanç elde etmeniz mümkün. Akbank’ın sunduğu bu promosyon kampanyasının tarihini kaçırmadan en kısa zamanda başvurunuzu yapmayı unutmayın.