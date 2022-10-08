Emekliye 100.000 TL ödeme yapılacağı haber doğru çıktı! Ziraat Vakıf Halkbank bu kredi kampanyası için kollarını sıvadı

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere destek kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, emekli maaşını kendi bankasından alan veya ilk defa maaş taşıması yapan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak emekli maaş hesapları üzerinden kredi vereceğini açıkladı.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak maaş almış oldukları banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlarda ön onay alabilir ve kullanmak için krediyi en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubesine giderek işlem yapabilir.

Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, kredi almak isteyen vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını bankaların resmi internet siteleri üzerinden kolay bir şekilde öğrenebiliyor. Bankaların ayrıca emekli olan vatandaşlar için borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılacağı açıklandı. 100000 TL kredi kullanmanız durumunda bankalar, sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı sunacak ve kullanmış olduğunuz bu kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlamaktadır. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden sadece 50000 TL'ye kadar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden düşük faizli Masrafsız gelir belgesiz, emekli kredisi alabilirsiniz. Emekli olan kişiler, özellikle borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa, şubelere giderek işlemlerini yapabilir ve tüm banka borçlarını kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirler.