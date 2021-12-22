Emeklinin Bu Ay Beklediği Zam Haberi Geldi, 5000 TL En Düşük Ödeme Oldu

Emekli olan kişilerin beklediği zam haberi, bankalar tarafından geldi. Emekli olan kişilere en düşük ödeme olarak 5000 TL alabilecek. Bankalar üzerinden yapılan açıklama ile birlikte sizlerde 5 dakika içinde nakit avans limiti kullanacaksınız. Emekli olan kişilerin beklediği zam haberi, bankaların nakit avans limiti olarak biliniyor. Daha önce en düşük 2000 TL'ye kadar verilecek olan nakit avans limitleri bu ayın sonuna kadar 5000 TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kendi emekli maaşı, hesabınız üzerinden alacağınız 5000 TL ödemeli nakit avanslar artı para olarak hesaba yatacak.

Emekli olan kişiler için başlatılan ve Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden devam eden bu kredi kampanyası ile birlikte sizlerde hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olması durumunda 5000 TL nakit avans limiti veya 5000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Emekli Bankası olarak bilindiği için ülkemizde düşük faiz oranları ile hem kredi hemde nakit avans veren bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız banka üzerinden istediğiniz zaman acil ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz en düşük limitli 5000 TL kredi veya nakit avans limiti bulunmaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen hesaplarına bu ödemeleri yapabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 5000 TL nakit kredi limiti için ayrıca mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak, hemen onay alabilirsiniz.

Vakıfbank

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti almak isteyen emeklilerin emekli maaşı, bu banka üzerinden olması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 5000 TL nakit avans limitiyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla, Vakıfbank üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabilir. vakıfbank, hesabınız üzerinden alacağınız mobil uygulama şifresiyle birlikte cep telefonunuza indirmiş olduğunuz, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden 5000 TL artı para başvurusuna, kendi hesabınız üzerinden yapabilirsiniz.