Emeklinin beklediği haber geldi! Ek ödeme ve promosyon alanlara ayrıca 10.000 TL daha ödenecek

Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda kamu bankaları üzerinden alacakları emekli ikramiyeleri ve ek ödemeler haricinde kredili mevduat hesabı ve ihtiyaç kredisi de kolay bir şekilde kullanabilir. Acil Para ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan ödemelerde nakit ihtiyacı olan kişileri belirli şartları uygun olarak istedikleri zaman Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de destek ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşları için başlatılacak olan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilir ve onaylanan bu kredileri hesaplara yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşları için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlanıyor ve onaylanan kredileri hesapları yatırılarak hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kullandırılıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların yapmış oldukları kampanyalarda özellikle Kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullandırıyor.

Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz şubelere gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulaması üzerinde yaparak 36 ay vadeli Kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'a ilk defa maaş taşıyacak olan emekliler ise maaş taşıma işlemleri sonrasında ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi Emekli promosyonu ve kredili mevduat hesabı başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacını bu şekilde giderebilmektedir.