Emekliler İçin 10 bin TL'lik Destek Kredi İmkanı Başladı! Son dakika

Bugün itibariyle başlayan emekliye destek kredi imkanı kapsamında hangi hizmetin sunulduğunu açıklıyoruz. 10 bin TL'lik kredi bedelinin 0,55 faizle sunulduğunu belirtiyoruz. Buna göre emekli olan kişilerin alabilecekleri kredi ile ödemelerin hangi şartlarda yapılacağına yer verilmektedir. Hangi bankalar üzerinden nasıl başvuru yapacağınızın ve 10 bin TL'lik ödemeyi almak için şartlarınızın uygun olup olmadığının yanıtını almış olacaksınız.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 10 bin TL'lik kredi imkanını elde etmek ve 0,55 faizle ödeme yapmak isteyen emekliler için detaylar belli oluyor. Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan kişilerin hızlı bir şekilde elde edecekleri kredi imkanı şekillenmektedir. Emekli maaşınızı başka bankalardan alıyorsanız dahi taşıma işlemini gerçekleştirebilir ve kredi kullanma imkanlarına göz atabilirsiniz.

Emeklilerin 36 ay vade ile 0,55 faiz oranından faydalanarak kredi almalarına olanak verilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin kredi notunun 1700 ve üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Emekli olmasına rağmen kredi notu düşük olanlar ise güncel faiz oranları üzerinden bu haktan faydalanabilecektir. Gelir belgesi ibraz etmek zorunda kalmadan şartsız bir biçimde faydalanabileceğiniz olanaklara göz atabilirsiniz.

Emeklilere 10 Bin TL Ödeme

Başvurularınızı Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirerek emeklilere özel olan 10 bin TL'lik kredi hakkından faydalanabilirsiniz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka hesapları üzerinden bu işlemleri gerçekleştirmenize olanak verilecektir. İnternet şifrenizle birlikte şubelere gitmek zorunda kalmadan işlemleri gerçekleştirebilir ve online avantajlardan faydalanabilirsiniz. Kimlik ibraz etmeden ve imza atma sorunu yaşanmadan, mobil uygulamalarınız aracılığıyla doğrudan bu hizmetlerden faydalanmanıza olanak verilmektedir. Sizler de başvurularınızı uygun bir şekilde gerçekleştirmenizin ardından 10 bin TL'lik ödemeleri almaya hak kazanabilirsiniz.

Mobil uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra kredi bölümünden bu imkanlara ulaşabilirsiniz. Böylelikle başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz alanlara göz atmanız mümkün hale gelecektir. Başvurularınızı gerçekleştirmenizin ardından onay alıp almadığınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Kredi notunun yüksek olması halinde yüksek limitli kredi onaylarını düşük faizlerle alabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için gerekli şartları taşımanız halinde talepleriniz hemen değerlendirilecektir. Kredi notunuza göre işlemlerin yapılacağının altını çizmekteyiz. Olumlu sonuçları elde etmeniz halinde yüksek imkanlara ulaşabilirsiniz.