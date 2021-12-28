Emeklilik Müjdesi 46-50Yaş ve Altı İçin Geldi, Şartlar Belli Oldu…

Prim günlerini ve çalışma gün sayılarını yerine getirenler için emekli olma imkânı konusunda önceki yıllarda açıklamalar yapılmıştı. Daha önceki zamanlarda yapılan bu açıklamalar göre erken emeklilik için gerekli şartları yerine getiren vatandaşların emekli olabilecekleri ifadesi sürekli olarak dile getiriliyordu. Bu açıklamaların ardından sevindirici haber ortaya çıktı. Çıkan haberde 50 yaş altındaki vatandaşları ilgilendiriyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

50 yaşına gelmeseniz de çalışma hayatınızda prim günlerinizin yanı sıra çalışma gün sayınız 50 yaş hedefini tutuyor ise, emekli olmak için yaş beklemenize gerek yok. Peki, 50 yaş emeklilikte neler gerekli? 50 yaşından önce emekli olmak acaba mümkün mü? Tüm sorularınızın cevabını sizler için derledik…

Emekli olmak için birçok neden mevcut, bunlar iş şartları, maddi ve manevi durumlardan dolayı birçok kişi emekli olmayı bekliyor. Durum böyle olunca vatandaşlar emeklilik konusunda araştırma içerisine giriyor. Önlerine gelen bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar çalışma başlangıcından itibaren çalıştığı son süreyi süzgeçten geçirmeleri gerekir.

48 Yaşında Emekli Olmak İçin Gerekenler

Doğum yılınız 80 ve işe başlama tarihi 2001 olduğu göz önünde tutularsa, belli başlı izin günleri haricinde çalışma hayatının devam ettiği varsayıldığında ortalama olarak 5225 prim gün sayısının emekliliğe eklendiği düşünüldüğünde, emeklilik için tek şart 25 yıllık çalışma yılıdır. 2225 prim gün sayısını eklemek gerekiyor. Bu gün sayısı da 7 senelik bir çalışma süresine denk gelir. 1980 doğumlu olan 41 yaşındaki kişi, çalışma süresinden 7 yıl sonra emekli olabilir.

Emeklilik Prim Günü Ne Anlama Gelir?

Vatandaşın işe giriş tarihinden itibaren başlamış olan sigortalı günlere emeklilik prim günü olarak ifade edilir. Gerekli şartları sağlayarak emekli olmak isteyen vatandaş, çalıştığı gün sayılarını ve bunun yanı sıra sigorta günlerini çok iyi bir şekilde takip etmesi kendi menfaati için önemlidir. Emeklilik için prim günlerinin durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, çalıştığı işyerlerinden veya sigorta kurumundan öğrenebilirler. Zira emeklilik hesaplamaların yapılabilmesi için bu bilgilerin öğrenilmesi gerekir.