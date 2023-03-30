Emeklilik bekleyenlere zil takıp oynatacak haber! 1, 2, 6, 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! EYT hakkı olmayanlar...

1, 2, 6, 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! EYT hakkı olmayanlar... Emeklilik bekleyenlere zil takıp oynatacak haber! Emeklilik bekleyenlerin merakla beklediği konulardan biri de erken emeklilik imkanıdır. Özellikle prim günü dolduran ancak yaşa takılan kişilerin bu konuda merakı oldukça yüksektir. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte erken emeklilik imkanı genişletildi. Bu düzenlemelerle birlikte artık 2, 4, 6 veya 8 yıla kadar erken emeklilik mümkün hale geldi. Bu açıklama özellikle EYT’li olmayan ancak erken emekli olmak isteyenleri sevindirdi. Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır? İşte erken emeklilik hakkında detaylar.

İlk Adım: Şartları Kontrol Etme

Erken emeklilik için ilk adım, belirli şartların kontrol edilmesidir. Bu şartlar prim günü, sigorta girişi, cinsiyet ve sigortalılık süresi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Prim Günü

Emeklilik için prim günü sayısı oldukça önemlidir. Erken emeklilik için belirli bir prim günü şartı bulunmaktadır. Bu şart genellikle 3600 gündür.

Sigorta Girişi

Sigorta giriş tarihi de erken emeklilik için önemlidir. Bağ-Kur tescili 4 Ekim 2000 tarihinden önce olanların 20 Nisan 1982’ye tescil tarihi çekilebiliyor. Koşulları karşılayan esnafların, ilgili dönemlerde sigorta tescil tarihinden sonra vergi kaydı ya da sigorta ortaklığı olması gerekmektedir. Erken emeklilikte cinsiyet faktörü de etkilidir. Kadınlar için erken emeklilik şartları daha avantajlıdır. Kadınlarda doğum yapılması halinde her bir çocuk için 2 sene erken emeklilik hakkı mümkün oluyor. 3 çocuk sahibi kadınlarda erken emeklilik imkanı 6 yıl erken olabiliyor.

Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi de erken emeklilik için önemlidir. Belirli bir süre sigortalı olmadan erken emeklilik mümkün değildir. Sigorta prim şartları uygun olmayan kişiler de borçlanma yöntemi ile emekli olabilmektedir.

Nasıl Erken Emekli Olunur?

Bağ-Kur tescili 4 Ekim 2000 tarihinden önce olanların, tescil tarihi 20 Nisan 1982'ye çekilebiliyor. Bu koşulu karşılayan esnaflar, sigorta tescil tarihinden sonra vergi kaydı ya da sigorta ortaklığı yaparak erken emekli olabilirler.

Ayrıca, 2, 4, 6 veya 8 yıl gibi sürelerde erken emekli olmak isteyenler, 3600 gün prim ödeyerek emekli olabilirler. Ancak prim şartlarını karşılayamayanlar, borçlanma yöntemiyle de erken emekli olabilirler.

Erkeklerde yaş şartı tutmayanlar ve prim sigorta süresi uymayanlar, askerlik borçlanması yaparak emekliliklerini 18 ay daha erkene çekebilirler. Kadınlar ise her doğumda 2 yıl erken emeklilik hakkı kazanırken, 3 çocuk sahibi kadınlar 6 yıl erken emekli olabilirler.

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