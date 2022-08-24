Emeklilerin Merak Ettiği Soru: Bankalar Arası Geçişler Ve Promosyon Hakkı Nasıl Elde Edilir?

Bankalar arası geçiş için bulunduğunuz bankaya müracaat ederek taahhüt süresinin bitimi için banka görevlisiyle görüşme yapılır. Banka görevlisi müşteriye taahhüt süresi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Böylece müşteri kalan süreyi göz önünde bulundurarak kendine yol haritası çizer. Uygun gormesi halinde banka ile teahhutunu uzatır. Aksi halde banka ile sözleşmesi sona erdirerek başka bankalarla görüşme yapılır. Bankalarla hem kart başvurusu hem de promosyon hakkında detaylı bilgi edinir. Promosyon ve kart başvurusu şu şekilde yapılır;

Nasıl Başvuru yapılır?

Promosyon başvurusu: Promosyon başvurusu önceki banka ile taahhutun bitmesiyle kendi uygun gördüğün yeni bir bankayla anlaşma yapma üzere görüşmelere başlar. Bu görüşme olumlu sonuçlanması halinde müşteriye promosyon miktarı ve sözleşme yılı belirlenerek resmi evrağa imza atılarak geçiş yapılır. Promosyon ödemesi müşteriye geçişin yapıldığı ayın sonuna kadar ödeme hesaba yatırılır. Böylece müşteri ve banka görevlisi arasında promosyon anlaşması resmi olarak yapılmış olur.

Banka Kartı Başvurusu: kart için gerekli iletişim bilgilerini banka görevlisinin vermiş olduğu forma eksiksiz bir şekilde doldurarak teslim edilir. Yapılan kontrolden sonra kart başvurusu onaylanarak hazırlanir. Müşteriye en geç 15 gün içerisinde verilen adrese kargo aracılıyla teslim edilir. Verilen kart teslim edildikten sonra müşteriye SMS üzerinden şifre verilir. Müşteri anlaştığı bankaya giderek istediği şifreyi günceller. Bu sayede artık müşteri yapmak istediği işlemi o karttan yapar.

Dijital Bankacılık Başvurusu İçin Neler Yapılmalı

Dijital bankacılık başvurusu: dijital bankacılık günümüzde banka veya ATM`ye gitmeden. Kolayca işlem yapma kolaylığı sağlar mobil telefondan indireceğiniz uygulama üzerinden T.C. kimlik ve şifre aracığıyla güvenli giriş yapılır. Yapacağınız işlemi kolaylıkla halledilir. Şifre için anlaşmalı olduğunuz bankaya giderek şifre için başvuru yapılması halinde istenilen kimlik fotokopi verilir. Gerekli evrakı teslim ettikten sonra vermiş olduğun telefon numarasına SMS şifre verilir. Aldığınız şifreyi kullanarak dijital bankacılığa giriş yapılır.

İşlemler EFT havale para transferi fatura ödemeleri trafik cezaları eğitim ödemeleri gibi işlemleri rahatlıkla yapılır. Müşterilere işlem kolaylık sağlayarak bu sayede müşterilere zaman açısından önemli bir süre kazandırarak insanlara temassız ve bankaya gitmeden işlemleri rahat bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.