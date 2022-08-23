77Bin TL borcu olan 18 yaş üzeri herkes 50Bin TL ödeme alacak.

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kredi duyurusu paylaşıldı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmaları durumunda şartlara uygun olarak 77.000TL borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Bireysel olarak müşterilerin başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyalara hem kamu bankaları üzerinden katılarak hem de özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalardan faydalanarak diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarımızı hemen kapatabilecek ve onaylanan kredinizi yine hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan kişiler de borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 24 ay vadeli 77.000TL verilecek olan transfer kredisine başvurularını gerçekleştirebilir.

77.000TL borç kapatma kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler kamu bankaları üzerinden 1.39 faiz oranları ile birlikte transfer kredisi almak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek Kredi kampanyalarına katılabilirler ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırarak öğrenebilirler.

77.000TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda sadece kamu bankaları üzerinden değil nakit kullanacak olan vatandaşların ayrıca banka şubelerine gitmeden de internet siteleri üzerinden başvuru yapabileceğini söylemek istiyoruz. Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere aynı zamanda borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır. Sizler de eğer borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli 77.000TL Kredi kampanyasına katılarak sizler de aynı gün içinde ödemeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.