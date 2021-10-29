Emeklilerin Hesaplarına 2500 TL Yatacak! Son Dakika Duyurusu Yapıldı!

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren kampanya hakkında duyuru geldi. 2500 TL hesaplarına yatırılan emeklilerin artık yüzü gülecek. Kampanya ile ilgili tüm detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor…

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurusu sonrasında emeklilerin yüzü gülmeye başladı. Her emekli vatandaşa özel hesaplarına 2500 TL tutarında bir nakit para yatırılacaktır. Emekli maaşınızı banka üzerinden yapıyorsanız, sizlerde 2500 TL tutarındaki emekli promosyonundan yararlanabilirsiniz. İstenen tek şart ise banka üzerinden emekli maaşını almanız ve daha öncesinde promosyon kampanyasından faydalanmamış olmanızdır.

Ziraat Bankası emekli vatandaşların yanında olmasını her zaman sürdürüyor. Dönemsel olarak düzenlediği kredi kampanyaları ile emeklilerin ekonomik açıdan sıkıntıları giderilmektedir. Şimdi ise promosyon kampanyası ile geri ödemesiz 2500 TL kazanma şansı sunuyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşınızı alıyorsanız hemen emekli promosyon kampanyasından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Eğer bir başka banka üzerinden maaşınızı alıyorsanız taşıma işlemi ardından başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada bankadan istenen şartları ise yerine getirmeniz önemlidir.

Ziraat Bankası 2500 TL Ödeme Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından ödenecek 2500 TL tutarı için emekli vatandaşlar araştırmalarına devam etmektedir. Birçok kampanyası ile emeklilerin en fazla tercih ettiği kamu bankalarında ilk sırada gelen banka tarafından bu defa da müjdeli haber verildi. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden hali hazırda almakta olan emekliler 3 yılık bir taahhüt vermeleri halinde 2500 TL sahibi olacaktır. Taahhüt dilekçeleri ise bizzat Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Sadece kimlik belgeniz ile banka şubesine giderek emekli promosyonu almayı istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. Gerekli kontroller sağlanması sonrasında sizlerden talep dilekçeniz alınacaktır.

İlk defa emekli olan vatandaşlarda promosyon imkanından faydalanabiliyor. İlk maaşını banka üzerinden çekim yapması sonrasında promosyon da hesaplarına yatırılmaktadır. Kısa süre içerisinde sonuç alınması ve geri ödemesiz olması da vatandaşların yüzünü güldürüyor. Ancak promosyon ödemesi sonrasında maaşınızı bir başka bankaya taşıma yapılabilmesi için 3 yıl taahhüt süresinin dolması beklenmelidir. Aksi bir durumda bu ödeme sizlerden taşıma öncesinde banka tarafından tahsil edilecektir