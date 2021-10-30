Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Asgari Ücretle Çalışanlara Müjde! Asgari ücretle çalışmasına devam eden vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika duyurusu oldukça sevindirecek. Banka borçlarını artık asgari ücretliler kapatma şansını yakalayacak.

Çalışma hayatını devam ettiren asgari ücretli vatandaşların çok fazla şekilde borcu olduğu söylenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bankalara karşı uyarıda bulunurken, asgari ücretle çalışan vatandaşların borç kapatma kredilerinde biraz insiyatif kullandırılmasını talep etti. Asgari ücretle çalışan vatandaşların borç kapatmalarına yönelik 50 bin TL tutarındaki kredi verilecektir. Üç kamu bankası konu ile ilgili harekete geçti. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak borçlarını kapatma şansını elde edecektir.

Düşük faiz oranları üzerinden sunulacak borç kapatma kredileri için kullanmak isteyen vatandaşlardan ise bazı şartları sağlaması isteniyor.

Borç Kapatma Kredisi Şartları

Son dakika gelen duyurunun ardından üç kamu bankası tarafından kampanya hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama geldi. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların bankalarca belirlenmiş bazı şartları yerine getirmesi sonrasında onay alabilecektir. Borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler en az 6 aydır sigorta primlerinin eksiksiz şekilde yatırılmış olması gerekmektedir. İşe henüz yeni başlamış ise, emekli ya da devlet memuru bir kefil ile krediden yararlanabilecektir. Söz konusu kredi limiti ise 50 bin TL olarak belirlenmiştir.

Sigorta primleri uygun konumda olan ve kredi notu da 1100 üzerindeki tüm çalışan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredilerini kullanma hakkına sahip olabilecektir.

Borç Kapatma Kredisine Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların en yakın şubeye giderek yapabileceklerini belirtti. Aynı zamanda bankanın yine resmi internet sitesi üzerinden açılmış borç kapatma kredisi başvuru formunun doldurulması ile de talepler iletilebilecektir. Tüm şartlar sağlanması durumunda 3 kamu bankası tarafından kredi kullanma hakkına sahip olabileceksiniz. Kamu bankalarının düzenlediği bu kredi kampanyasındaki maksimum kredi tutarı ise 50 bin TL ile sınırlıdır. Şuanda başvurularınızı yapma şansına sahipsiniz.