Garanti Bankası Duyurdu: Bankadan 100.000 TL İçin İkili Kredi Verilecek

Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak ikili kredi alabileceksiniz. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan ve çalışan kişiler daha düşük faiz oranları ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. Banka yaptığı ikili kampanyada ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi birleştirdi. Düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlerde Garanti Bankası üzerinden başvuru yapabilir ve kredinizi hemen kullanabilirsiniz. 100 bin TL verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka bazı şartlar hazırladı.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyenler en yakın banka şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte işlem yapıyor. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi almak için bankalarda güncel borçlarınızın olması gerekiyor.

Ayrıca, bankadan emekli maaşı alan kişiler emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden alıyorsa Kredi alabilecektir. Garanti Bankası ayrıca sigorta primleri son 3 ay olan kişilere kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler başvuru yaptıktan sonra değerlendirme banka müdürü tarafından yapılır ve 100 bin TL'YE kadar kredi alıp alamadığınızı hemen görürsünüz.

Başvuru

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapan kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay Ertelemeli sadece 50 bin TL kredi alabilir.

50 bin TL üzerinde kredilerde banka 24 ay vadeli işlem yapar. Kredi başvurusu banka şubelerinden yapacak olan vatandaşlar Sadece kimlik belgeleri ile birlikte en yakın banka şubesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilir. Garanti Bankası ayrıca banka müşterisi olan vatandaşlara kendi mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlar borç kapatma kredisi de kullanmak istiyorlarsa başvuru esnasında bunu belirtmesi gerekiyor.

Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz Garanti Bankası 100.000 TL ikili Kredi kampanyasına katılacak olan kişiler ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da bu Kredi kampanyasına katılabiliyor.