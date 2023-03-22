Emeklilerin Cebine Tek SMS’le 50 Bin Lira Gelecek! Koşulsuz Şartsız Emekli Fırsatı

Emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için bankalar tarafından sadece emeklilerin yararlanabileceği kredi kampanyaları oluşturuldu. Kredi limitleri 10 bin liradan başlayıp düşük faiz oranlarıyla sunulacak olan bu kampanyalarda, emekliler 50 bin liraya kadar hızlıca kredi kullanabilecekler. Banka müşterisi olan emekliler özel faiz oranlarından yararlanabilecek. Emeklilere özel olarak sunulan bu kredilerin başvuruları online bir şekilde kolayca alınacak. Kamu ve özel bankaları tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında, kredi başvurusu onaylanan kişilerin paraları anında hesaplarına yatacak. Yaş veya gelir sınırı olmadan her emekli bu kredilerden yararlanabilecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası, emekliler için koşulsuz ve şartsız ihtiyaç kredisi sunan bankaların öncüsüdür. Emeklinin Artısı adında oluşturulan ihtiyaç kredisi kampanyası ile emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan müşterilerin nakit ihtiyaçları anında karşılanıyor. Üstelik Ziraat Bankası, var olan kredileri veya borçları olan müşterilere bile hemen kredi vereceğini garanti etmiştir. Tek tıkla verilecek kredinin limiti 50 bin lira, faiz oranı ise yüzde 1,79 olarak belirlenmiştir. Emeklilere özel hazırlanan kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası mobil uygulamasından ve internet bankacılığından başvuru yapabileceği belirtilmiştir.

İNG BANK EMEKLİ KREDİSİ

İNG Bank, emekli vatandaşlara özel olarak sunduğu kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Emeklilik şartı haricinde herhangi bir koşul aranmayan kampanya kapsamında, müşterilere 10.000 liradan başlayan limitlerle kredi çekme imkanı tanınıyor. Aylık yüzde 1,54’den başlayan faiz oranları uygulayan banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için başvuru onaylarını hemen veriyor. Online kanallar üzerinden yapılan başvurular daha çabuk yanıtlandığı için sıklıkla önerilirken dileyen kişiler de yüz yüze başvuru yapabiliyor. Düşük faizli emekli kredisinin yanı sıra, İNG Bank başka bankalara borcu olan müşterilerine yardımcı olacağını da açıklamıştır.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ KREDİSİ

QNB Finansbank, emeklilere SMS yoluyla kredi veren özel bankalardan biridir. Faiz oranları yüzde 1,39'dan başlayan bu kredilere, müşteriler online kanallar veya kısa mesaj yoluyla başvurabilmektedir. SMS aracılığı ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin de TC kimlik numarasını 5030'a mesaj olarak göndermek yeterlidir. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 dakika içinde değerlendirilir ve başvuru yapan kişinin alabileceği maksimum kredi tutarı belirlenir. Müşterinin onaylaması halinde, para 10 dakika içinde hesaba yatırılır. Ancak unutulmaması gerekir ki krediyi kullanabilmek için müşterinin emekli olduğunu kanıtlayan belgelerle birlikte kimlik kartının fotokopisini de bankaya teslim etmesi gerekmektedir.

EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar bankalara sunmak üzere bazı belgeler hazırlamalıdır. Emeklilere özel hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyası başvuruları esnasında ilk olarak nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi istenmektedir. Ayrıca, kişinin emekli maaşını belgeleyen bir evrak ile son bir ay içinde kişinin adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ya da ikametgah belgesi de bankaya sunulmalıdır.