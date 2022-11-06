Emeklileri İlgilendiren Karar Meclisten Geçti! TBMM Onayladı! Ek Ödeme verilecek!

Emekliler için meclisten geçti! Mecliste onaylandı. 10 gün içinde emeklileri ek ödeme yapılacak.

Meclis onayından geçen uygulama emeklileri sevindirecek. Emekli vatandaşlara 10 gün içinde ek ödeme yapılacak. Konu ile ilgili haber internet sitelerinde duyuruldu. Süresi içerisinde başvuru yaparak nakit kullanmak isteyen vatandaşlar ödemelerden faydalanabilecek. Başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar aynı gün için de kredi başvurusunu yaparak ihtiyaç kredisi hakkında bilgilendirme alabilecek.

Kamu bankası olarak yıllardır hizmet sunan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan emekli müşterilerine devlet destekli 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullandıracak. Her üç bankanın birinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarının yanı sıra aynı gün içerisinde kredi ödemelerini alabilecek. Kamu bankaları üzerinden internet bankacılığı için uygulama kullanan vatandaşlar aynı gün içerisinde destek ödeme kredilerini kullanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar bazı şartları yerine getirmek zorundadırlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kullandırılacak kredi için internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları durumunda başvuru sonuçlarını 5 dakika gibi kısa sürede öğrenilebilecek. En yakın kamu bankası şubelerinden birine giderek işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. İşlemlerin ardından 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından emeklilere yönelik verilecek krediler, banka üzerinden emekli maaşı alan tüm müşterilere 50 bin lira tutarlı kredi kullanmaları halinde süresi içerisinde başvuru yapmaları gerekir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sitelerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Gerek nakit ihtiyacı gerekse ihtiyaç kredisi için başvuru yapıldığında kısa sürede sonucu öğrenmek mümkün. Onaylanmış olan kredi tutarı banka hesabı üzerinden kullanılarak farklı bankalara olan borçlar kapatılabilir. Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar maaş hesapları üzerinden krediye kullanarak tüm borçlarını kapatmanın yanı sıra ihtiyaçlarını da giderebilecek. Borç kapatma kampanyası ile düşük faiz oranlı krediyi ihtiyaçlarınızda da kullanabilirsiniz. Emekli maaşınız ihtiyaçlarınızı karşılamıyor ise gerekli başvuruları yaparak ödemelerden faydalanabilirsiniz.