Emeklilere Yılın İlk Müjdesi VakıfBank'tan Geldi, İhtiyacı Olan emekliye müjdeli haber

Geçtiğimiz yıl kamu bankaları tarafından emeklilere ve vatandaşlara düşük faizle verilen devlet destekli krediler 2022 yılıyla da verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda yılın ilk müjdesi de Vakıfbanktan emeklilere geldi. Vakıfbank emeklilere 7000 TL’ye kadar ödeme yapacak. Emekliler 7000 TL olan kredi başvurusunu yeni yılın başlangıcından itibaren bankalar üzerinden yapacaklar.

Vakıfbank tarafından duyurusu yapılan kredi emekliler için oldukça avantajlı olarak görülüyor. Emekliler krediden 36 aya kadar vadeli olarak yararlanabilecekler ve 90 gün sonra ödemeye başlayabilecekler. Vakıfbank internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda emeklilerin 7000 TL’ye kadar olan bu krediden ihtiyaç kredisi kapsamında yararlanabileceklerini duyurdu. Kredi faizleri devlet destekli olarak düşük faizlerle emeklilere verilecek. Yılın ilk kredi kampanyası emekliler tarafından tercih edilecek.

İhtiyaç Kredisinin Şartları Nelerdir?

Vakıfbank tarafından duyurulan, emekliler açısından yılın ilk müjdesi olarak görülen bu ihtiyaç kredisini bir çok emekli merak ediyor. İhtiyaç kredisinin şartları emekliler tarafından merak ediliyor. İhtiyaç kredisinden yararlanabilmek için çok zor şartlar sunulmuyor. Vakıfbank tarafından emeklilere sunulacak bu krediden faydalanmak için Vakıfbanktan emekli maaşınızı alıyor olmak yeterlidir. Daha önce Vakıfbanktan kredisi olan emekliler de kredileri olmasında rağmen bu krediden de yararlanabilecekler. Kredi 36 aya vadeli şekilde ödenecek ve emekliler dilerlerse 90 gün ertelemeli olarak bu krediden faydalanacaklar. Vakıfbanktan emekli maaşını almayan emekliler E-Devlet üzerinden bankasını değiştirebilir ya da SGK üzerinden banka değişiklik başvurusu yapıp Vakıfbankı seçerek bu ihtiyaç kredisinden faydalanabilirler.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank internet sitesinden yapılan kredinin başvuruları alınmaya başlandı. Maaşını Vakıfbank üzerinden alan emekliler Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden krediler, ihtiyaç kredisi seçeneklerini seçtikten sonra ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Vakıfbank mobil üzerinden de krediye başvuru yapmak mümkün. İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyen emekliler de Vakıfbank şubelerine giderek başvuru formunu doldurup kredi başvurusunu yapabilirler. İhtiyaç kredisi hızlı bir şekilde emeklilerin hesaplarına tanımlanacaktır. Banka emeklilerinden herhangi bir gelir belgesi veya başka bir belge istememektedir. Kimliğiyle beraber Vakıfbank emeklileri bu krediye kolaylıkla başvuru yapabilirler. Emekli maaşını Vakıfbanka taşıyan emekliler de hem bu krediden yararlanabilir hem de emekli promosyonundan faydalanabilirler.