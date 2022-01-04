Son Dakika: Meclisten Geçti 100.000 TL Ödeme Var! Detaylar Açıklandı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar Meclis onayından geçen devlet destekli borç kapatma kredisi kullanabilecek. 100 bin TL alacağımız devlet destekli borç kapatma kredilerinde bankalar, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, düşük faiz oranları ile vatandaşlara ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, şu anda bulunan güncel borçlarınız için kredi kampanyasına katılabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Acil destek kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, belirtilen şartları uygun olması durumunda bu üç banka üzerinden banka şubelerine giderek veya internet sitesine girerek başvuruda bulunabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve anında kredilerini kullanabilirler. Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kapatacağım borçlarım bilgilerini banka şube yetkilisine vermesi gerekmektedir.

Emekliye Kampanya

Emekli olan vatandaşları yapılacak olan bu kampanyalardan birtanesi olan borç kapatma kredisi, devlet destekli olarak sunulmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız veya emekli maaşınızı bu bankaya taşıyorsanız yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilir ve kredi kullandıktan sonra hemen 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

Size en yakın Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden açılan İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak da düşük faiz oranları ile devlet destekli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.