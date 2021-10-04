Emeklilere Şartsız, Kefilsiz, Senetsiz 20.000 TL Ödeme! Başvurular Başladı, Sistem Cevap Vermiyor…

Emeklilere ödeme başladı. Uygun faiz oranları ile uygulamaya konulan kredide başvuru rekoru yaşanıyor. Başvuru yapanlara şart gerektirmeden onay veriliyor. İşte detaylar…

Her kredide rahat bir şekilde onay alan emekliler, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde önemli bir avantaja sahipler. Devlet tarafından ödenen aylıkları bankalar gözünde garanti olarak görülen emekliler kredi konusunda zorluk çekmemektedir. Bu nedenden dolayı emekliler için kredi kampanyaları her dönem devam eder. Eğer siz de emekli iseniz kredi başvurusu yapmak için emekli maaşınızı aldığınız bankaya başvuru yaparak kredilerden faydalanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşların kredi notu düşük olsa bile anında kredi alma imkânına sahiptirler.

Denizbank’ın Sunduğu 20.000 TL Emekli Kredisi

Maaşını Denizbank üzerinden alan müşterilere banka tarafından 20.000 TL tutarında emekli kredisi verilmekte. Acil ihtiyacınız var ise siz de bu fırsattan yararlanabilirisiniz. En yakın Denizbank şubesine giderek kimliğinizi göstermek şartı ile bu krediden yararlanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi adı altında verilen kredilerde vade 36 aydır. Bunun yanı sıra emeklilere bonus kredi kartı hizmeti de sunulmaktadır.

Akbank Tarafından Sunulan 20.000 TL Emekli Kredisi

Emekliler için kampanya yürüten bankalardan bir tanesi de Akbank’tır. Banka üzerinden emekli kredisi başvurusu yapıldığında, banka şartları sağlanır ise krediyi hemen kullanabilirsiniz. Kredi notunun yerine kredi sicili önemlidir. Kredi sicilinde bir pürüz bulunan kişiye kredi onayı verilmez. 70 yaşına kadar olan emeklilere 20.000 TL tutarında kredi verilmektedir.

TEB 20.000 TL Emekli Kredisi

Emeklileri düşünün bir diğer banka ise özek kredi kampanyası yürüten TEB’ dir. Emekli kredisi için başvuru yapan kişiler hemen krediyi kullanabilir. Başvuru için en yakın TEB şubelerine uğrayarak kredi alabilirsiniz. Maaşınızı farklı bankadan alıyor iseniz, kredi veren banka sizin kredi notunuza ve sicilinize bakacaktır. Bankadan emekli maaşı alanlar için bu söz konusu değildir. Kredi notu düşük olsa bile 36 ay vadeli 20.000 TL lik krediyi kullanabilecektir.