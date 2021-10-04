10.000 TL Ödeme Şartıyla ve Son Dakika Haberi ile Bankalarda Acil Kredi Döneme Başladı…

Bankalar tarafından acil kredi dönemi başladı. 10.000 TL ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlar 36 ay vadeli kredi alabilecek. Bu kredi imkânını hangi bankalar sunuyor? Siz değerli takipçilerimiz için detaylı bilgiler haberimizde…

Acil krediye ihtiyacınız var ise, kredi başvurunuzu ilgili bankalardan yaparak nakit ihtiyacınızı giderebilirisiniz. 10.000 TL tutarındaki krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye dayanan kredilerden faydalanabilir. Kredi kullanımında ilk ödeme 3 ay sonra gerçekleşecektir.

Başvuru yapılması halinde banka size anında onay verildiğini bildir. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun durumları mevcut ise, daha önce kredi kullanması durumunda düzenli olarak ödeme yapmış ise başvurusu onaylanır. Hangi bankalardan hızlı bir şekilde 10.000 TL tutarında kredi alınabilir? Sorusunun cevabını sizler için yanıtladık. Detayların devamı haberimizde…

10.000 TL Acil Kredi Başvurusu İçin Ziraat Bankası Şartları

Acil kredi başvurusu için Ziraat Bankası’nı tercih edenler, bu bankada bir hesabı bulunuyor ise mobil bankacılık uygulaması ile şubeye uğramadan başvuru yapabilir. Banka şubelerinden başvuru yapılacak ise kimlik ve gelir belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Devlet bankası olan Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile ön planda yer alır.

Vakıfbank 10.000 TL acil kredi kampanyası

Vakıfbank tarafından uygulamaya konulan acil kredi olarak 10.000 TL tutarındaki kredi imkanından faydalanabilirisiniz. İlk 3 ödemesi ertelemeli olan 36 ay vadeli krediye başvuruları banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan 10.000 TL acil kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması veya emekli olması durumunda 10.000 TL acil kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

İş Bankası 10.000 TL Acil Kredi Başvurusu

Acil kredi için İş Bankası’nı tercih edenler, başvuru yaptıklarında, banka 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için geri dönüş yaparak sizlere bilgi verecektir. Kredi notu yüksek olan müşterilere kredi, internet bankacılığı üzerinden verilmektedir. Şayet bankada hesabınız mevcut ise cep uygulamasından kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurusu onaylanan kişilerden kimlik ve gelir belgesinin ibraz edilmesi istenir.