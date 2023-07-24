Emekliler için sevindirici haber! Akbank ve Yapı Kredi Bankası, emekli müşterilerine özel olarak yeni bir kampanya başlattı. Emekli maaşını Akbank veya Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar, bu kampanya sayesinde 50000 TL'ye kadar nakit kredi kullanma imkanı elde ediyorlar. Başvurularını emekli maaş hesabı üzerinden gerçekleştirebilecek olan emekliler, internet bankacılığı şifrelerini kullanarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirler.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, nakit kredi ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için banka şubeleri üzerinden başvuru yapma seçeneği sunuyor. Başvuru için sadece kimlik bilgilerini yanlarında getiren emekliler, banka şubesine gitmeden işlemlerini kolayca tamamlayabilirler. Ayrıca, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması veya Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de başvurularını yapabilirler.

Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredisi, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Başvuru yapan emekliler, 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilmekte ve aynı gün içinde nakit kredi kullanma imkanına sahip olmaktadır. Bu sayede acil nakit ihtiyacı olan emekliler, hızlı ve kolay bir şekilde krediye ulaşabilmektedirler.

Emekli müşteriler için sunulan bu özel nakit kredi fırsatı, bankaların müşterilerine daha kolay ve hızlı hizmet verme amacını yansıtmaktadır. Emeklilere yönelik bu kampanya, finansal ihtiyaçları olan vatandaşlara önemli bir destek olmaktadır. Hem Akbank hem de Yapı Kredi Bankası, müşterilerine sundukları avantajlarla emekli vatandaşları memnun etmeyi hedeflemektedir.