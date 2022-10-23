Emeklilere ödeme devam edecek! Bu karar meclisten daha önce geçti, Yarın ödenmeye başlayacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için meclisten geçen ve yarın itibariyle ödenmeye başlayacak olan ek ödemeler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hızlı birşekilde sonuç verilecek ve yarın itibariyle başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara nakit krediler kullandırılacaktır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, onay almak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde yapabileceğiniz kampanyalar dahilinde hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli 50 BİN TL kadar düşük faizi ve devlet destekli krediler ödenecektir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, özellikle emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de istediğiniz zaman internet üzerinden kredi kullanmanızda mümkün olacaktır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde ödeniyor ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalar, yapmış oldukları bu kampanyalarda, öncelikli olarak sizin emekli maaşınızı bankaya taşımanız ve daha sonrada diğer bankadaki olan borçlarınız ile birlikte, hesaplama yaparak sizleri tüketici kredisi kullandırmaya hedeflemektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almıyorsunuz, hem aşkımız olduğunuz zamanlarda kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden hesabınız aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifrenizi oluşturabilir ve kredi başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz.