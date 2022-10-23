TC Kimlik Numarası Son Hanesi: 2-4-0-8-6 Olanlar Dikkat! Bugün ve Yarın 60.000 TL Ödeme Alma Fırsatı Verildi...

Kimlik numarasının son hanesine göre, 60000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından başlatılan kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde detaylı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılıp, onay olabilmektedirler. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm bireysel müşteriler için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde 60000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara Yapı Kredi Bankası ve Finansbank, hızlı bir şekilde onay veriyor. Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden onay almak isteyen kişilerin banka kredi puanına bakılarak işlemler gerçekleştirilecek daha önce kredi ve kredi kartı kullanan ve düzenli ödeyen vatandaşlara kendi kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanarak Daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanları sağlanacaktır.

YAPI KREDİ BANKASI BAŞVURU

60000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden atılan mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmalarıyla birlikte krediler, hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

QNB FİNANSBANK BAŞVURU

QNB FİNANSBANK üzerinden banka kredi puanı uygun olan ve kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadeli 60000 TL kredi başvurusunda bulunup, kredi onayı almak istiyorlarsa TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebiliyor. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini yapabilmeleri içinde en yakın Finansbank şubesine giderek, krediyi tamamlıyor. Emekli olan kişilerle birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapmanıza olanak sağlamaktadır.