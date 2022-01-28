Nakit İhtiyacı Olanlara 60.000 TL ATM’ye Hemen Yatacak! Son Dakika!

Nakit ihtiyacı olan kişiler, 36 ay vade seçeneği ile 60.000 TL’lik krediye başvuru yapabilir ve hemen kullanabilir! Bankaların kredi özetleri birer birer açıklanıyor.

Banka kredi özetleri ve kampanya detayları birer birer açıklanmaktadır. Kredi kullanmayı düşünen ve kullanan milyonlarca kişi, 60.000 TL’lik nakit ödeme alabileceğine dair müjdeli haberi aldı. 36 ay vade ile düşük faizli kredi için 3 ay ödemesiz seçenek de değerlendirilebilmektedir. Üstelik bu kampanya yalnızca tek bir bankadan değil birçok banka üzerinden kullanılabilmektedir. Kredi, başvuru onayı alındıktan hemen sonra ATM üzerinden çekilebilir.

Bireysel ya da yatırım amacı ile acil nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalar 60 bin TL’ye varan düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli kredi paketleri sunulmaya başlandı. Hızlı Başvuru ile hızlı kredi onayı ihtiyaç duyulan tutarlara uygulanarak yalnızca dakikalar içinde ATM'ye aktarılır ve kullanıma açılır. Yani bu konuda tüm acil finansal ihtiyaçlara yalnızca dakikalar içerisinde çözüm bulmak mümkündür. Kredilere başvuru için telefon bankacılığı, internet şubesi, mobil bankacılık uygulamaları, SMS ve bankaların resmi web sitelerinden kredi başvurusu zaman kaybetmeden yapılabilir, hatta 60 Bin TL'ye kadar olan kredi başvurularında 3 ay ertelemeli seçeneği de kullanabilirsiniz.

36 aylık vade seçeneği bulunan ihtiyaç kredilerinin geri ödemeleri de tamamen bütçe planına göre yapılmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler için maksimum 60 Bin TL ve de 3 ay geri ödemesiz vade planı ile kredi veren bankaları haberimizde bir araya getirdik. 36 aylık vade uygulaması ile kredi veren bankalar: