Emeklilere Müjde! 5 bin TL’lik Promosyon Geliyor! Hangi Emeklilerin Hesabına Bu Paranın Yatacağı da Netleşti!

Bankaların her biri de bu kampanyayı duyurdu. Ödeme tutarları da zaman geçtikçe daha da yükseltilmeye başlanmış oldu. Emeklilere promosyon müjdesi Ağustos’un ilk gününde gelmiş oldu. Bankalar, emeklileri maaşlarını kendilerinden çekmeleri için ellerinden geleni yapıyor. Maaşını aynı banka üzerinden üç sene süresince alma sözü vermekte olan kişilere 625 Türk Lirası’ndan 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

2022 Senesi Halkbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Üç sene süresince emekli maaşını Halkbank’tan alma konusunda söz veren kişilerden 1500 TL altında emekli aylığı çekenlere 500 TL, 1500 TL ve 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı çekenlere de 750 TL tutarında promosyon ödemesi sağlanacak.

Garanti BBVA 2022 Promosyon Ödemesi

Üç sene boyunca başka bir bankadan maaş çekmeme ve maaşı her zaman Garanti Bankası’ndan alma sözü veren kişilere de 2 bin 750 TL tutarında bir promosyon ödemesi yapılacaktır. Ek olarak emekli yakınlarını da Garanti Bankası’na çağıran banka, her yakın için 250 TL kadar nakit ödemiş olacak.

Ziraat Bankası 2022 Emekli Promosyon Ödemelerine Dair Bilgiler

1500 TL altında emekli maaşına sahip olan kişilere 500 TL promosyon ödenirken 1500 ila 2 bin 500 TL arasında maaş çekenlere 625 TL’lik promosyon ödenecek. 2 bin 500 TL ve üzerinde emekli aylığı çekenlere de totalde 750 TL’lik bir emekli promosyonu Ağustos ayında sağlanmış olacak demektir.