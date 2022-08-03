Emekli olan kişiler dikkat! Bankadan yapılan açıklamada son dakika ödemeler hesaplarda olduğu kanıtlandı...

Emekli maaş alan vatandaşlar için nakit kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yaparak nakit kredi kullandıracağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda da, işlemlerinizi hızlı bir şekilde hesaplarınıza yaptırabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu kredilerde nakit ihtiyacı olan kişiler, özellikle bankadan maaş alması durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinde alacakları kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeyle ödeme gelir belgesiz olarak verilmektedir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle cep telefonunuz üzerinden SMS atarak istediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan kredi kampanyasında özellikle emekli maaş alan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Emekli maaş alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız mesaj başvurusu sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır.

Sms haricinde banka üzerinden mobil uygulamayı kullanarak da yine şubelere gitmeden başvuru yapabilir ve üstelik kredi onayı almanız durumunda, hesabınıza hemen ödemeyi yaptırabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay alan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredi hemen kendi hesaplarına yatacaktır. Resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenebilir ve bankanın faiz oranlarını, buradan alabilirsiniz.