Emeklilere Kampanya Var, Ziraat Bankası, PTT ve Garanti Bankası Emekliye Maaşlarının 10 Katı Ödeme Vermeyi Kabul Etti

Emekli olan kişiler için yeni bir kampanya başladı. Ziraat Bankası, PTT ve Garanti Bankası tarafından yeni ödemeler verileceği açıklandı. Ziraat Bankası, PTT ve Garanti Bankası emekli maaşlarının 10 katına kadar kredi vereceğini duyurdu. Emeklilerin son zamanlardaki maaş artışları, gerçek olarak bakmak gerekirse, emekliyi çok memnun etmiyor. Yapılan son en düşük emekli maaşı olanların 7500 TL'ye çıkması da, diğer emeklileri üzdü. Emekliler, Ramazan bayramı gelirken, şimdilerde ne yapacaklarını araştırıyorlar. Emekliler için kamu ve özel bankaları ise atak yapıyor ve bu bankalardan kredi almanıza olanak sağlıyor.

10 Maaş Kredi Şartları Nedir?

Ziraat Bankası, PTT ve Garanti Bankası üzerinden 10 maaş kredi almak iiçin bu bankalardan emekli maaşı almanız, emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız ve ilk maaşınızı almanız yeterlidir. Ziraat Bankası, PTT ve Garanti Bankası üzerinden 10 maaş kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar, 100.000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeye kadar kredi ödemesi verilmektedir.

Yeni karar ile birlikte, en düşük emekli maaşı 7500 TL olduğuna göre, 10 katı olan 75000 TL krediyi almak için Ziraat Bankası, PTT ve Garanti Bankası şubelerine gidebilirsiniz ve başvurunuzu yaparak 24 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. Başvuruları yapmak için sadece banka şubeleri ve banka internet siteleri üzerinden işlem yapabilirsiniz.