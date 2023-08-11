EYT Yasası ile beraber artan emekli sayısı, bankaların da ilgisini çekiyor. Bankalar, emeklilerin kendi kurumlarından maaş almasını ve böylece kârlarını artırmayı hedefliyor. Bankaların bu hedefine ulaşması sürecinde en büyük kazancı emekliler sağlıyor. Emekliler, önerilen promosyon tutarlarına göre en uygun bankayı seçiyor. Böylece hem maaşlarını hem de yüksek tutardaki almaları mümkün oluyor.

Bankalar, emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra promosyon tutarlarını artırma kararı aldı. Yakın zamanda banka promosyonlarının 15 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bankalar, mevcut promosyonlarında 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ziraat, Garanti, ING ve Vakıfbank; promosyon kampanyalarında öne çıkan bankalar arasında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası maaşa göre değişen promosyon kampanyasını şu şekilde uyguluyor:

3500 TL’den az maaş alanlara 3000 TL promosyon veriliyor.

3500-7500 TL arası maaş alanlara 3500 TL ödeme yapılıyor.

7500-10 bin TL arası maaş alanlara 4500 TL veriliyor.

10 bin TL’den fazla maaş alanlara 5000 TL ödeme yapılıyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON TUTARLARI

3500 TL’ye kadar olan maaşlar için 4500 TL veriliyor.

3500-7500 TL arası maaş alanlara 5250 TL veriliyor.

7500-10 bin TL arası maaş alanlara 6750 TL ödeme yapılıyor.

10 bin TL üzerinde maaş alanlara 7500 TL promosyon veriliyor.

ING BANK PROMOSYON TUTARLARI

ING Bank, promosyon konusunda son derece cömert davranıyor. Banka, 8500 TL’ye kadar promosyon veriyor. İki adet otomatik fatura ödeme talimatı verenler, 1500 TL ek promosyon alıyor. Böylece toplam promosyon tutarı 10 bin TL’ye çıkıyor.

VAKIFBANK PROMOSYON TUTARLARI