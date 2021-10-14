Emeklilere Ekim Ayında 5.000 TL Ödeme Yapılacak! Son Başvuru Tarihi İse 31 Ekim!

Emekliler tarafından yaşanan maddi sıkıntılara yönelik bayram ikramiyesi ve bayram promosyonu gibi destekler verilen destekler ile bir hayli rahatlama etkisi yarattı. Yeni emekli olan vatandaşlarda bu kampanyaların tamamından faydalanma şansına sahip oldu. Diğer yandan yeni emekli olan vatandaşlar için Ekim ayı boyunca 5 bin TL fazla ödeme hakkına sahip olabilir.

Emekliye destek

Emekli olabilmek için başvurularını Ekim ayında gerçekleştiren emeklilere özel bir kampanya sunuldu. Emekli vatandaşlara verilen destekler ise her geçen gün daha da çeşitlilik kazanıyor. Düzenlenen kampanyalarda en dikkat çekici özelliğe sahip banka promosyonu da emekliler tarafından fazla rağbet görmüştür.

Hali hazırda devam etmekte olan banka promosyonu yeni emekli olan vatandaşların da kullanması mümkündür. Yemi emekli vatandaşlar promosyon kampanyasına başvurması halinde kârlı çıkabilir. Yeni emekli olan vatandaşların maaş ödemelerine banka promosyonu eklenmesi ile birlikte Ekim aylığı 5 bin TL üzerinde yapılacak.

Emekli vatandaşlara özel 2021 yılındaki destekler ile birlikte ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Bayram öncesindeki banka promosyonu ile birlikte emekliler maaşlarını zamlı şekilde alırken 1100 TL de ödeme gerçekleşmişti. Sadece bununla sınırlı kalmayan desteklere ise Ocak ve Temmuz ayları için maaşlara yansıtılan zamlar sunuldu. Ekim ayı içerisinde de banka promsoyonu için gerekli olan süreç başlatıldı. Banka promosyonu yeni ya da eski emekli olması fark etmeksizin her vatandaşa verilmektedir. Sizlerde daha önce promosyon ödemesi almadıysanız şuanda başvurunuzu yerine getirebilirsiniz. Promosyon ödemeleri mevcut emekli maaşını aldığınız banka üzerinden temin edilmektedir. Başvurular bankaya verilecek 3 yıllık maaş taahhüt işlemi sonrasında hesaplara yansıtılır.

Ekim Ayında Yeni Emekliler Rahat Edecek

2018 yılında başlatılmış olan emekli promosyon ödemelerine devam ediliyor. Yeni emekli olan vatandaşlar banka seçimi yerine getirmesinden sonra söz konusu promosyona başvuruda bulunabilecektir. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle emeklilik başvurusunda bulunan vatandaşlar bu ay ile birlikte emekli promosyon ödemesi alabilecektir.