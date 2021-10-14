Ekim Ayında Çocuk Başına 1259 TL Yardım Ödemesi Gerçekleştirilecek! Devlet tarafından pandemi döneminde yapılan destekler devam ediyor. Çocukların korunması ve sosyal hayata destek sağlamak amacı ile 15 Ekim’e kadar başvuru gerçekleştirenlere 1.259 TL SED ödemesi yapılacak.

Ekim ayı içerisinde çocuk başına 1259 lira SED ödemesi yardımı gerçekleştirilecek. Ekonomik açıdan zorlu bir dönem geçiren dar gelirli olan aileleri düşünen devlet tarafından bir ödeme daha yapılacak.

Her ay çocuklar için sosyal ve ekonomik açıdan devlet desteği sunulmaya devam ediyor. Gerekli olan incelemelerin yapılmasının ardından çocuk başına 1259 TL gibi bir maddi destek ödemesi yapılır.

Sosyal ve ekonomik destek paketinden faydalanmak isteyen aileler ise gerekli olan şartları sağlaması gerekmektedir. Söz konusu ödemeler ise her ay 15’inde olmak üzere düzenli şekilde yerine getiriliyor. Ödeme almak isteyenler için Ekim başvuruları şuanda aktif.

Her ay düzenli şekilde ailelere devlet desteği sunuluyor. SED ödemesinden uygun olan vatandaşlar faydalanabilmektedir. Ekim ayı için yapılacak ödemeler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından bir açıklama yapıldı. İhtiyaç sahibi olan aileler için çocuk başına 259 TL SED ödemesi gerçekleştirileceğini belirti. Başvuran vatandaşların ise istenen şartları yerine getirmesi gerektiğinin de alını çizdi.

SED Başvuruları Nasıl Yapılır?

Bakan Derya Yanık tarafından yapılan duyuruda Ekim ayında yapılacak yardım desteği için 170 milyon 596 bin lira gibi bir rakamın bütçe olarak ayrıldığını belirtti. Söz konusu ödemeler ise 15 Ekim tarihine kadar hak etmiş vatandaşların hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrılan bu bütçe ile birlikte çocuklar için temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik hedeflenmektedir. Yardıma muhtaç olan ve gerekli şartları yerine getiren tüm aileler mevcut yardımdan faydalanabiliyor. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

E- devlet şifreniz mevcut ise çocuklarınız adına aile bireyi olarak sizler başvuruda bulunabilirsiniz. SED ödemesi olarak başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz şekilde giriş yapılmalıdır. Başvurular devlet tarafından inceleme altına alınıyor. Uygun görülmesi halinde telefon ile ailelere bilgi verilerek yardımlar düzenli şekilde hesaplarına ödeniyor.