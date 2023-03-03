Emeklilere daha önce bilmedikleri duyuru! 7.500 TL ödemeleri hesaplara yatıyor, kaçırmayın!

7.500 TL ödemeleri hesaplara yatıyor, kaçırmayın! Emeklilere daha önce bilmedikleri duyuru! Emekli maaşlarına zam gelmesiyle birlikte bankalar tarafından emeklilere özel promosyon güncellemeleri başladı. Bankalar müşteri portföyünü artırmak için yeni promosyon müjdeleri vermeye devam ediyor.

DenizBank, emeklilere yönelik yeni bir promosyon fırsatı sunuyor. Banka, emeklilere 3 yıl süre ile emekli maaşını DenizBank'tan alma sözü verenlere 5.000 TL'ye kadar, erken emeklilik (EYT) kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatı verenlere karşılık 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

Denizbank Emekli Promosyonu Netleşti

Bu kapsamda alınan emekli maaşı tutarlarıyla birlikte promosyonlar da farklılık gösterecek. Alınan maaş tutarına göre incelersek;

3.500 TL altında maaş alan emeklilere 3.000 TL,

Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında alan emeklilere 3.500 TL,

Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında alan emeklilere 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri alan emeklilere 5.000 TL ödeme yapılacaktır.

Denizbank Açıkladı

DenizBank, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bu promosyon kampanyası ile, emeklilerin maddi yüklerini azaltarak daha rahat bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekliler, 3 yıl boyunca aylık olarak belirli bir tutarda promosyon ödemesi alabilecekler. Ayrıca, erken emeklilik kapsamındaki emekliler de otomatik fatura ödeme talimatı vererek 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alma fırsatını yakalayabilecekler.

DenizBank, bu kampanya ile müşterilerine daha iyi bir bankacılık deneyimi sunmayı hedeflerken, aynı zamanda emeklilerin hayatını kolaylaştırmaya ve maddi açıdan destek olmaya da devam ediyor. Not düşmek gerekirse, EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.

Emekli maaşınızı Denizbank şubelerine gitmeye gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-devlet üzerinden bankaya aktarabilir, standart emeklilik promosyon başvurusuna Mobil Bankacılık ve 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile Denizbank’tan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz. Daha detaylı için Denizbank.com veya en yakın Denizbank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

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