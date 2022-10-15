Emeklilere Cumhurbaşkanlığı Tarafından duyuruldu! Nakit isteyen, artık sıkıntı çekmeden onay alacak

Emekli maaş alan vatandaşlara devlet destekli yeni bir paket hazırlandığı açıklandı. Ekim ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan, Cumhurbaşkanına onay ile hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi işlemlerinde nakit kredi kullanacak olan tüm emeklilere hemen aynı gün içinde hizmet verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

Emekli maaşınızı o kamu bankaları üzerinden alıyor olmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar ödenecek olan bu kredi limitlerinde sizlere ödeme tablosu olarak ta 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi işlemleri sunulacağı duyuruldu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredilerinizi dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi olarak internet bankacılığı uygulaması üzerinden de 7 24 hesabınıza yatıran kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaların şubeleri üzerinden, kimlikleriyle birlikte destek olacağını söyledi. En yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak kullanacaksınız. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabınız olan banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hatta daha önce kredi kullanmadıysanız bile yüksek limitli ihtiyaç kredileri alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ilk defa maaş, taşıma işlemleri yapan vatandaşlara da diğer bankadaki olan kredi ve kredi borçları kapatılarak yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. bankaların internet sitelerine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve yemekler için yapılan diğer tüm kampanyalara göz atabilirsiniz.