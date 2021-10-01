Emeklilere 5 Bin TL’lik Ödeme Sabah İtibariyle Başladı, Son Dakika

Emeklilere 5 Bin TL’lik Ödeme Sabah İtibariyle Başladı, Son DakikaEmekli olan kişiler, bekleme süresi olmaksızın 5000 TL’ye kadar ödeme alabilecek. Acil bir durumda hızlı bir şekilde paraya ihtiyacı olan emekliler, 5000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları için emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusu yapabilecek, kredi de anında hesaplarına yatacak. Acil ihtiyaç durumunda alınan para ise 36 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ertelemeli taksit ödemesi ile, maaş hesaplarının olduğu banka üzerinden verilebilecek.

Ziraat Bankası’ndan Emekliye 5000 TL

Birçok emeklinin emekli maaşını aldığı kamu bankası olan Ziraat Bankası, en çok tercih edilen bankalar arasında üst sıralardadır. Kredi kullanmak isteyen emek kişiler, 5000 TL’lik kredi için emekli maaş hesapları üzerinden internet bankacılığı veya mobil uygulama kullanarak gerçekleştirebilecek. Kredi kullanmak isteyenlerin kredi notuna göre belirlenecek olan kredi miktarı için geri ödeme işlemleri 90 güne kadar ertelenebilecek. Kredi ödemesini 3 ay sonrasından başlatmak için kredi kullanırken bu belirtmeniz yeterli olacak.

Vakıfbank’tan Emekliye 5000 TL’lik Hamle

Ülkemizin en çok kullanılan kamu bankaları arasında olan Vakıfbank’tan da emeklilere 5000 TL’lik kredi desteği geldi. Emekli maaşını Vakıfbank’tan alan emekliler, kredi notlarına göre emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusunda bulunup, kredilerini kullanabilecekler. 5000 TL’lik emekli kredisi için 36 aylık geri ödeme ve 3 aylık taksit erteleme imkanı sağlanacak. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurular kabul edilirken kredi kullanmak isteyen kişiler kişisel internet bankacılığı ve mobil uygulamalarından da kredi hakkında bilgi alıp, başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İş Bankası Emeklilere Destek Sunuyor

Emeklilerin sıkça tercih ettiği bankalardan olan İş Bankası’ndan emekli kişilere büyük destek uygulaması geldi. Emekli olan ve emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emekli kişiler, emekli maaş hesapları üzerinden 5000 TL’ye varan miktarda anında kredi başvurusunda bulunabilecek. Kredi başvurusu için emeklilerin kredi notu önemli olacak. Düşük oranda kredi faizi uygulanacak bu kredide, emekliler ihtiyaçları oranında 5000 TL’ye kadar kredi çekebilirken 36 aya varan vade ve 3 ay ertelemeli taksit ödemesi ile kredi imkanı gerçekleşecek. Emekliye sunulan düşük faizli bu kredi imkanı için İş Bankası mobil hesap veya internet bankacılığından da işlem yapılabilecek.