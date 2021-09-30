EYT Haberi: 40 Yaş Üzerindeki Vatandaşlar İçin Erken Emeklilik Müjdesi

40 Yaş Üzerindeki Vatandaşlar İçin Erken Emeklilik Müjdesi: 40 yaş üzerinde olan ve EYT bekleyişi içerisinde olanlar için önemli bir müjde geldi. Erken emekli olabilirsiniz.

Gerekli olan şartları sağlamış olan ve emekli olmak için bekleyişte olan tüm vatandaşlar başvuru hakkına sahip olabilecektir. SGK ile SSK tarafından ödemesi yapılacak maluliyet aylıkları hakkında gerekli olan şartlar belirlendi.

40 yaşın üzerinde olan ancak sağlık açısından çalışma uygunluğu bulunmayan kişilere özel emeklilik hakkı tanınıyor. Beden sağlığı ve iş gücünü kaybetmiş olan 40 yaşın üzerindeki bireylerin tamamı mevcut başvuruda bulunabilecektir. Ancak hekimlerce beden sağlığını kaybetmiş olduğuna dair onaylı bir rapor alınması zorunludur.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

40 yaş üzerinde olan ve emekli olmayı düşünen kişilerin tamamı rahat şekilde başvurularını yerine getirebilecektir. Ancak bedensel açıdan sağlıklarının yüzde 60’lık kısmının kaybedilmiş olduğunu ise raporlar eşliğinde kanıtlamak zorundadır. Hem kişi hem de işverenler söz konusu erken emeklilik için başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Bireylerin meslek hastalıkları ya da meydana gelen iş kazalarının ardından beden sağlığını kaybetmiş olabilir. Söz konusu bireylerin bu tarzdaki rahatsızlıklara yakalanmaları ya da kazanın ardından sakat kalmaları emeklilik için başvuruda bulunma hakkı tanıyor.

İş yaşantısına bireyler tarafından devam edilmesine karşın sorun yaşadıklarına dair belge sunmaları halinde malulen emekli olma yolu açılıyor. Böylelikle tek gerekli olan şey ise hastalıkların ya da kazanın sonucunda beden sağlığından yüzde 60’lık oranda kayıp yaşanması gerekiyor.

Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?

Söz konusu emeklilik hakkı kazanmak için en yakın SGK müdürlüğüne giderek bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bağlı bulunan emeklilik türüne uygun şekilde yazılı olarak başvurular yerine getirilmektedir. Başvurunun ardından devam edilecek aşamada ise kişilerin malullük durumuna bakılarak mevcut şartları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecektir. Böylelikle maaş ödemelerinden yararlanmaya hak kazanabilecektir. Bu kapsam dışında erken emeklilik durumunda bulunan doğum yapan kadınlara özel izin hakkı tanınıyor. Emekli olmayı düşünen kadınlar artık daha erken zaman diliminde emekli olabilecektir. Ancak doğum gerçekleştirmiş ancak evlatlık almış olan anne adayları da mevcut kapsamda değerlendirmeye alınmaktadır. Geriye kalan prim günlerinin ödemesi yapılmasından sonra emekli olunabilmektedir.