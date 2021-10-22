Vakıfbank'tan 20.000 TL devlet destekli emeklilere ödeme yapılıyor

Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte emekli olan müşterilere yüzleri gülmeye başladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa Vakıfbank şubelerine giderek emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda hızlı bir şekilde anında kredi onayı alabilecek. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşları Bu bankada olması durumunda düşük faiz oranları ile kredi alabileceklerini bankanın resmi internet sitesinde görebilirsiniz. Vakıfbank başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 36 ay vadeye kadar hem düşük faiz oranları ile işlem yapacak ve 20.000 TL'ye kadar kredi istediğiniz zaman hesabınıza yatırılacak.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan ve daha önce bankalardan kredi kullanan kişilerde bu kampanyaya katılarak 20.000 TL kredi onay alabilecek.

Vakıfbank emekliye kolay bir şekilde kredi başvurusu yapacağını duyurduktan sonra hem internet sitesi üzerinden hem de bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapılacaktır.

Devlet destekli 20.000 TL emekli kredisi nasıl alınır?

Vakıfbank üzerinden devlet destekli emekli kredisi almak istiyorsanız bankanın müşteriler için sunmuş olduğu tek şart emekli maaşınızı Vakıfbank'tan almanızdır. Emekli maaşımız eğer Vakıfbank'tan almıyorsanız bankaya maaş taşıması yaptıktan sonra kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka sadece emekliler için yapmış olduğu Bu kampanyada emekli olan vatandaşların Acil para ihtiyaçlarında kullanabilecekleri 20.000 TL'ye kadar limit ayırmıştır.

20 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istediğiniz zaman Vakıfbank sizlere en fazla 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlarken ilk taksit ödemeniz de 90 gün kadar erteleme yapabileceksiniz. Vakıfbank 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerinden kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak yapabilir.

Kredi başvurusu için emekli maaşımızı almış olduğunuz hesap üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte 20.000 TL'ye kadar hemen kredi onayı alabileceksiniz. Vakıfbank mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler masrafsız gelir belgesiz imzasız ve banka şubelerine gitmeden kredi onayı almaları durumunda belirtilen Kredi limiti hemen kendi hesaplarına aktarılacaktır. VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.