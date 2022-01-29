ABD, Mısır'a 130 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Hak Endişeleri Nedeniyle İptal Etti

Biden yönetimi, ABD'nin ülkeye 2.5 milyar dolarlık devasa bir silah satışını onaylamasından birkaç gün sonra, insan hakları endişeleri nedeniyle Mısır'a yapılacak 130 milyon dolarlık askeri yardımı iptal ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın Eylül ayından bu yana askıya alınan 130 milyon dolarlık dış askeri finansmanı alma koşullarını karşılamadığını söyledi. Paranın diğer programlara aktarılacağını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Bakanlık, iptali duyururken, Salı günü onayladığı askeri nakliye uçakları ve radar sistemlerinin 2.5 milyar dolarlık satışından hiç bahsetmedi; bu anlaşmanın duyurusu, dondurulmuş 130 milyon dolardan hiç bahsetmemişti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Eylül ayında Mısır'a 300 milyon dolarlık dış askeri finansmanın serbest bırakılmasını onayladı, ancak hükümet Ocak ayı sonuna kadar “insan haklarıyla ilgili belirli koşulları” ele almadıkça 130 milyon dolar daha alıkoydu.

Bakanlık, "Bu koşulların karşılanması için son tarih yakında geçecek" dedi. “[Mısır hükümeti] koşullar konusunda kayda değer ilerleme kaydetti, ancak bugüne kadar hepsini karşılamadı. Bu nedenle, 30 Ocak'tan sonra sekreter, 130 milyon doları diğer ulusal güvenlik önceliklerine yeniden programlamayı planlıyor."

Görünen tutarsızlık sorulduğunda, ABD'li yetkililer askeri yardım ve silah satışının alakasız olduğunu söylediler.

12 Super Hercules C-130 nakliye uçağının 2,2 milyar dolarlık satın alma maliyetini ve tahmini 355 milyon dolarlık hava savunma radar sistemlerini Mısır'ın üstleneceğini söylüyorlar.

Muhalefete geniş çaplı baskı

Blinken'i 130 milyon dolarlık yardımı onaylamamaya çağıran Kongre Demokratları, Cuma günkü karardan memnun kaldılar, ancak alıkonulan yardım miktarını cüce eden silah satışını ele almadılar.

Connecticut'tan Senatör Chris Murphy, "Biden yönetiminin bu fonları yeniden programlayarak çizgiyi korumasına sevindim" dedi.

"İnsan haklarına olan bağlılığımızı eylemle destekleyeceğimiz konusunda yurt dışına önemli bir mesaj gönderiyor ve diktatörlerin Amerika'dan açık çek aldığı günler geride kaldı."

Salı günü, Dışişleri Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık silah satışını "önemli bir stratejik olmaya devam eden NATO üyesi olmayan büyük bir müttefik ülkenin güvenliğini geliştirmeye yardımcı olarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceğini" açıklamıştı."