Emekliler İçin Son Dakika Haberi! 405 TL Zamla Beraber Ocak'ta Da Yeni Müjdeler Geliyor!

Tüm emeklilerin beklediği son dakika haberi, 405 TL maaş zammı ile netleşti, ve dahası da Ocak’ta geliyor. Milyonlarca emekli Temmuz’da aldıkları zamlı maaş sonrasında Ocak ayını beklemeye başladı. Emekli maaşlarına 6 ayda bir zam gelirken, Temmuz ayı içerisinde emekliler bayram ikramiyesi ile beraber emekli maaşlarını zamlı olarak almıştı. Sonrasında ise banka promosyon dönemi ile emeklileri rahatlatan bir süreç yaşanmıştı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi tarafından büyük heyecanla beklenen enflasyon rakamları için rakamlar açıklanmaya devam ediyor. Bu yılın ikinci yarısında olmak üzere Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için enflasyon oranı % 4.23 olarak açıklandı. Yapılan tahminlere göre ise enflasyon Ocak ayı için %5.21'e yükselmesi olası. Bu durum ise emekli maaşları için 405 TL’lik bir artış olacağı anlamına geliyor. Temmuz ayı için SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ciddi bir zam beklentisi içindeyken memur emeklilerine de enflasyon farkı verilmesi planlanıyor.

Ocak Ayı Maaş Artışları Merakla Bekleniyor

Ülkedeki tüm emeklileri ilgilendiren ve merakla beklenen enflasyon rakamları açıklanırken emekli vatandaşların zam beklentileri de gelişmeye devam ediyor. Ocak ayı içinde 6 aylık enflasyon oranlarının belli olması, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacakları zam oranlarını da belirledi ve bu oranlara göre emekli sandığı emeklileri de enflasyon farkı alabilecek. Zam oranları hakkındaki tahminler doğru çıkar ise emekliler Ocak ayı için %5.21'lik yani ortalama 405 TL civarında bir zam alacak. Son açıklanan 3 aylık dönemlik enflasyon rakamlarına göre ise bu zam oranı garantiye yakın duruyor. Her durumda emekliler Ocak ayı için 400 TL üzerinde zam olacak.

3 Aylık Enflasyon Oranları Bekleniyor

Yılın üçüncü çeyreğine ait enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre emekliler % 4.23’lük bir zam düzeyi bekliyor. Yılın son çeyreğinde açıklanacak olan enflasyon rakamları da emekli maaş zammı konusunda büyük beklentiler taşımaktadır. Yıl sonu için ise %5.21'lik bir enflasyon oranı tahmini yapılırken en yüksek emekli maaş zammı 405 TL olacak. Tahminler doğru çıkar ise Ocak ayı için en yüksek emekli maaşı, 8 bin 237 TL civarında olacak.