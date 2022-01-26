Emekliler İçin Şartsız Şekilde Senede 2 Kez 1100 TL Ödeme Gerçekleştirilecek!

Ülkemizdeki milyonlarca emekli birey bu haberi beklemekteydi. Emekliler için şartsız biçimde ek ödeme imkanı verileceği açıklandı. Üstelik bunun için banka şubesine dahi gitmeye lüzum yok. Emekli kişiler hesaplarına gönderilecek olan ek ödemeyi ATM’den dilediği zaman çekebilir. Şart yok, hiçbir şekilde koşul yok, 1100 TL ödeme senede 2 kez hesaplara geçmiş olacaktır. SGK, SSK ve BAĞKUR emeklileri ödemeden yararlanabilirken aynı esnada yetim ve dul aylığı alan kişiler de bu haktan yararlanabilecek. 2022 senesi için ödeme tutarı 1100 TL olarak belirlendi. Yani aynı sene içerisinde her bir emekli vatandaşa 2200 TL’lik ödeme yapılacaktır.

2 Kez Hesaplara Aktarılacak

Emekli bireyler için bayram ikramiyesi ödeneği geçtiğimiz seneler içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığı ile açıklanmıştı. Emekliler dini türdeki bayramlardan evvel herhangi bir başvuru yapmadan ikramiye ödemelerini alabilmişti.

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ödemeleri ilk süreçte 1000 TL olarak ödeniyor. 2021 senesinde zam yapılmıştı ve bu ödemelerin 1100 TL şeklinde verilmesi konusunda önemli bir karar alınmıştı. Yani 2021 senesi ikramiye ödemeleri totalde 2200 TL biçiminde emekli vatandaşların hesaplarına iletilmişti.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri konusunda 2022 senesi için de tarihler açıklandı. Bu sene de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’ndan evvel emekli kişilerin ikramiye ödemeleri verilmiş olacak. Peki ama 2022 senesi emekli bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek?

2022 Senesi Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?

2022 senesinde emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için tarihler netleştirildi. Bu sene Ramazan Bayramı Mayıs ayına denk gelmiş durumdadır. Emekliler için senenin ilk ikramiye ödemesi Mayıs ayı içerisinde olacaktır. Temmuz ayında da emeklilere Kurban Bayramı için ikramiye ödenmesi planlanmıştır.

Bayram İkramiyesi İçin Zam Yapıldı mı?

Emekli olmuş kişiler Ocak ayı itibarıyla maaşlarına zam almıştı. Emekli ikramiyelerinin de zamanı netleşmiş oldu. Fakat geçtiğimiz sene 1100 TL şeklinde verilen ikramiyelerin bu sene zamlı ödenip ödenmeyeceğine dair sorular da soruluyor. Şu an için gündemde bir zam yoktur.