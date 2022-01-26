PTT’ye Giden Herkes Bu Ücreti Anında Alabilecek! SGK ve İŞKUR Ödüyor, 12 bin TL Karşılıksız Şekilde Hesaba Yatmış Oluyor!

2022 senesinin geliş ile birçok ödeme konusunda da zamlar yapıldı. Maaş yardımları ve sosyal yöndeki yardımlar senenin en çok konuşulan meselelerinden biri olmayı başardı. Fakat halen birçok bireyin haberdar edilmediği SGK ve İŞKUR sayesinde sağlanan bazı ödemelere de zam getirilmiştir. Çalışma hayatında aktif olarak yer alan anneler de bu ödemelerden faydalanabilecek. Üstelik yalnızca PTT’ye gitmek ödeme alabilmeniz için yeterli olacaktır.

İŞKUR ve SGK, kadınların iş yaşamında daha aktif bir role sahip olması için gerçekleştirdikleri bazı ödemeler ile kadın bireylerin istihdamına destek vermeyi sürdürmüş oluyor. Sigortalı şekilde çalışan kadınlar, doğumdan sonra maddi manada bazı haklar edinebiliyor. Ama birçok birey bilmediği için bu haklar konusunda başvuruda bile bulunamıyor, çünkü haberleri olmuyor. Bunun yanı sıra 2022 senesinde anneler için sağlanan bu sosyal yönlü haklar da zamlı biçimde ödenmiş olacak.

Toplamda 12 bin 454 TL Destek Verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile hem genç nüfusun işgücü korunuyor hem de kadınların iş ortamında kalabilmesine destek veriliyor. Kadınlara gebelik süreci itibarı ile verilen destek, çocuğun doğumundan belli bir yaşa girmesine değin sürüyor. Geçtiğimiz sene bu ödemeler totalde 8 bin 903 TL biçiminde verilmişti. 2022 senesinin ilk ayında gerçekleştirilen zamlarla beraber ödemeler en az 12 bin 454 TL olacak. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği için de zam yapıldı.

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Başvuru Koşulları Nelerdir?

SGK’ya bağlı şekilde çalıştığı esnada doğum yapmış olan bireylerin doğum parası ödeneği alabilmesi için bazı koşulları karşılaması lazımdır. SGK’nın aradığı koşullar şu biçimde;

Çalışan kadınların doğum öncesindeki bir sene içerisinde en az doksan günlük sigorta primini ödemiş olması gereklidir.

Bunun yanı sıra çalışan kadınların doğum iznine başlamadan evvel işten ayrılmamış olması önem taşıyor.

Doğum parası ödeneğini almak adına kadın bireyin çalıştığı işyerinde sigortalı olma durumunun sürüyor olması gerekir. Yani rapor parası aldığı zaman süresince aynı esnada çalışmaması lazımdır.