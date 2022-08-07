Emekliler İçin Müjdemizi İsteriz: Cumhurbaşkanı Onaylı Yeni Bir Paket Başlatılacak! Ağustos Ayının Sonuna Dek Tam Gaz Devam Edilecek

Emekli maaşı alan kişiler için yapılan bu temel kampanya içerisinde Cumhurbaşkanı onaylı yeni bir kredi kampanyası duyurulmuş oldu. Kamu bankalarının muhakkak vereceği konuşulan bu kredide yarın itibarıyla başvurular alınmaya başlanacak. Yalnızca internetten yapılacak olan başvuruların neticesinde kredi onayına sahip olacak emeklilere emekli maaşı aldıkları banka şubeleri yardımcı olacaktır. Emekli maaşınızı Vakıfbank, Halkbank veyahut da Ziraat Bankası’ndan çekiyorsanız ve 50 bin TL’ye dek krediye gereksiniminiz varsa otuz altı ay vadeli düşük faizli devlet destekli sunulan kredi kampanyasına dahil olarak bu gereksinimi gidermenizin mümkün olduğunu bilmenizi isteriz.

Bahsi geçen bankaların herhangi bir tanesinden başvuru yaptıktan sonra genel müdürlük size kredi onayı verir ve onay gelen tutar kadar kredi hesabınıza aktarılır. SMS ile detaylı bilgi tarafınıza gönderilir. Kredi notunuza göre faiz oranları belirlenir ve bu şekilde kredi kullanabilirsiniz. Beş dakikada sonucu öğrenmiş olursunuz. Nakit gereksinimiz olması halinde başvurularınızı yaparak bankaya gitmeden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Onay gelen kredi tutarı da aynı gün sizin banka hesabınıza yansır. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan bunun yanı sıra devlet destekli bir borç kapatma kredisi olanağı da sunar. Cep telefonunuzdan SMS göndererek ya da internet bankacılığından yüksek limitli krediler çekebilirsiniz. Böylece şube ziyareti yapmadan da işlem yapabilmiş olursunuz.