Son Dakika Haberi: Emekliler Dikkat! Nakit İstiyorsanız 6 bin TL’lik Bir Ödeme Geliyor...

Son dakika haberi bugün emekliler için geldi… Nakit isteyen emeklilere 6 bin Türk Lirası ödeme yapılacak. Emekli maaşınız ile 6 bin TL’ye değin nakit ödeme almayı talep ediyorsanız hem özel bankalardan hem de kamu bankalarından bu kampanyaya katılabilirsiniz. Emekli maaşı hesabınızdan 6 bin TL’ye değin ödeme almak için aşağıda yer alan bankalardan emekli maaşı almanız halinde gelir belgesiz şekilde otuz altı ay vadeye sahip nakit kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank

Denizbank’tan işlemlerini yapmak isteyen herkes, bankanın SMS servisine başvurularını iletebilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmından KREDİM yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı da ekleyerek bu SMS’i 32 80 numarasına yollayabilirsiniz. Böylece Denizbank aracılığıyla emekli kredisi kampanyasına dahil olacaksınız.

Akbank

Akbank’tan başvuru yapacak olanlar da en yakın banka şubesini ziyaret ederek kimlikleriyle birlikte başvurularını rahatça yapabilecektir. Bunun yanı sıra bu banka üzerinden kredi kullanabilmektedir. KREDİ yazarak boşluk ekleyip TC kimlik numaranızı da katarak bahsi geçen mesajı 44 25 numarasına yollayın. SMS ile başvuru yapacak olanlar hızlıca kredi almak için Akbank Direkt aplikasyonuna girip buradan da internet bankacılığı kredisi çekebilir. Akbank internet bankacılığından başvuru yapmanız halinde altı bin TL’ye değin hızlıca ödeme alabileceksiniz. Akbank şubelerinden de bu başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı kredi almalar diyoruz!