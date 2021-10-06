Emekliler İçin Faizsiz 8.500 Değerinde Avansınızı ATM'den Alın!: Bazı şartları yerine getirmeniz halinde ATM'den hemen alabileceğiniz 8.500 değerindeki avans için tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Üstelik faiz ödemeden emeklilere sunulan bu hizmetlerin kapsamlarına yer veriyoruz. Maaşınızı almış olduğunuz bankaların bu yönde hizmetlerinin olup olmadığını araştırabilirsiniz. Emekli maaşınızı almaya başladığınız andan itibaren nakit paraya ihtiyaç duyduğunuzda hemen avans başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekliler için avans veren bankalar hangileridir? Nasıl başvuru yapılır ve nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını bu sayede öğrenebileceksiniz.

Çalışma yaşamını tamamlayarak emeklilik başvurusunda bulunan ve onay alan kişilerin bankalar aracılığıyla alacakları emekli maaşları üzerinden kredi başvurusunda bulunma hakları vardır. Başvuru yaptığınız ayı takip eden süreçte banka hesaplarınızı kontrol ettiğinizde emekli aylıklarınızın yatırıldığını görebilirsiniz. Eğer çeşitli aksilikleri yaşamadan emekli oluyorsanız, yaklaşık 10 iş günü içerisinde talepleriniz sonuçlanacaktır. Hiçbir mağduriyet yaşamadan SGK üzerinden başvurularınızı takip edebilir ve maaşınızın yatıp yatmadığını gözlemleyebilirsiniz.

Emekliler İçin Acil Nakit Avanslar

SGK tarafından maaş için başvuruda bulunduğunuzda yaklaşık 10 iş günü içerisinde sonuçlanmasını bekleyeceğiniz tüm işlemlerin aksamasına neden olan sebepler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda ise acil nakit ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlayacak olan bankalara başvuru yapabilirsiniz. Yazılı olarak emeklilik başvurusunda bulunmanıza rağmen 10 iş günü içerisinde yanıt alamadığınızda nakit avans için başvuru yapma hakkınız ortaya çıkacaktır.

Emekliye Nakit Avans Veriliyor Mu?

Emeklilik başvurusunun tamamlanmasına rağmen emeklilik aylıklarının 90 günlük süreçte yatırılmadığı durumlarda 3 katına kadar nakit avans alma şansı verilmektedir. Bu tutar 2021 yılı itibariyle 8.500 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Faizsiz olarak alabileceğiniz bu tutar aylığınızdan % 25 tutarında kesintiyle geri alınmaktadır. Emeklilerin kullanabilecekleri nakit avansların ödemesinde tek seferde işlem yapılması zorunlu değildir. Taksitler halinde geri ödemeleri gerçekleştirmenize olanak verilmektedir.

Emekliler Ne Kadar Nakit Avans Alabilir?

Emekli aylığınızın gecikmesi durumunda alabileceğiniz nakit avans için başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca maaşınızı almaya başladıktan sonra da bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini SGK'ya bildirdikleri görülmektedir. Bu yönde yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde emekli maaşını alan kişilerin de 3 katına kadar nakit avans alma hakları bulunacaktır.