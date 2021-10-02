Emekliler İçin Bu Sabah Başlayan 1500 TL Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı

Son dakika emekli haberi: Bildiğiniz üzere artık emekliler hangi banka üzerinden maaş almak istediklerini E-devlet üzerinden kolaylıkla seçebiliyor. İstediği zaman da (eğer bankalarda 3 yıl kalmaya söz vermediyse) maaşını almak istediği bankayı değiştirebiliyor. Bankalar da bu durumu bildikleri için emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor ve emeklilere birçok kolaylık tanıyor.

Bazı bankalar para transferlerinde para kesmiyor, bazıları ek indirimler sunuyor. Bu kampanyaların içerisinde en önemlisi ise 3 yıl kalma sözünüze verilen ikramiyeler. Eğer bankalarda 3 yıl kalmaya söz verirseniz size 1500 TL’ye varan ikramiyeler ödüyorlar. Bu ikramiyeleri emekli maaş promosyonu adı altında veriyorlar.

Hangi Bankalar Promosyon Veriyor?

3 yıl kalma sözü verdiğiniz sürece tüm bankalar bu promosyonu veriyor. Fakat bankalara göre verdikleri ikramiye miktarları değişebiliyor. Örneğin Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası gibi devlet bankalarında bu tutar en fazla 750 TL olurken, Yapı Kredi ve Garanti BBVA gibi özel bankalarda iki katına yani 1500-1750 TL’lere kadar çıkabiliyor. Bunun yanında bazı bankalarda (örneğin Yapı Kredi) tanıdıklarına getirenlere ek paralarda ödeniyor.

Promosyon Neye Göre Belirleniyor?

Alacağınız promosyonu bankalar maaş tutarınıza göre belirliyor. Emekli maaşınız ne kadar yüksekse alacağınız promosyon ödemesi de o kadar yüksek oluyor. Örneğin Ziraat Bankası 1500 TL altında maaş alanlarda 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alanlara 625 TL, 2500TL üstünde maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor. Yapı Kredi bankasında da 1500 TL’ye kadar maaş alanlara 1200, 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alanlara 1500TL, 2500 TL üstünde maaş alanlara ise 1750 TL ödeme yapıyor. Yine diğer özel bankalarda ve diğer devlet bankalarında da bu aralıklarda farklı ödemeler yapılıyor. Ama her bankada en fazla maaşı alan en fazla promosyonu almış oluyor.

Nasıl Promosyon Alınabilir?

Bankalardan promosyon almak için müşteri temsilcilerini arayabilir veya banka şubelerinize gidebilirsiniz. Daha sonra 3 yıl bankada kalacağınıza dair taahhüt vermeniz gerekiyor. Bu taahhüttü verdikten sonra promosyon tutarı peşin olarak hesabınıza yatırıyorlar. Bunların yanında bankalar düşük faiz oranı ile kredi, bazı telefon operatörlerinden daha ucuza paket imkânı farklı avantajlar da sunuyorlar. Yanınızda emekli başka bir arkadaşınızı getirir ve onu da bankadan maaşını almaya ikna ederseniz getirdiğiniz kişi başına 250 TL’ye kadar veren bankalar da bulunuyor.