Erdoğan Duyurdu: Emekliler İçin 4400 TL Ödeme Son Dakika Duyurusu Başladı, Ödemeler Yapılıyor!

Emekliler için 4400 TL ödemeler başlatıldı ve bu konuda bankalar son dakika duyurusu yaptı. Emekliler 4400 TL ödemelerini bekleme olmadan rahatlıkla alabilecekler.

Emeklilere son dakika mutlu haber geldi. Son haberlerde emekli maaşı alanlar 4400 TL ödemeyi alabiliyor. Gün ya da saat sınırı olmadan her zaman ve hemen her türlü şekilde başvuru yaparak kişisel hesaplara aktarılacak olan bu parayı almak için ise bazı şartlar söz konusu olacaktır. Söz konusu 4400 TL nakit avans parasını Ziraat Bankası kişi ayırt etmeden veriyor. Kredi notu düşük olan kişiler için bile bu imkan tanınacak. Kredi notunda puanı düşük olanlar, Ziraat Bankasında hesaplarının olması durumunda ve hesapları var ise kendi banka hesaplarını kullanarak ve bu hesaplar üzerinden zaman kaybetmeden başvuru yapabilecekler.

Ziraat Bankası’ndan 4400 TL Ödeme

Ziraat Bankası, emeklilerin en çok ve en sık tercih ettiği bankaların birinci sırasında geliyor. Banka tarafından yapılan açıklama ve de kampanyalar ile en çok emeklileri mutlu ediyor. Emeklilik maaşını Ziraat Banka aracılığı ile alan kişiler, belirli promosyon ve kampanyalar ile nakit ihtiyaçlarına çözüm bulunuyor.

Özellikle emeklilik zamanı gelen ve emekli olup maaş alanlar, maaş müşterisi oldukları için bankanın mobil uygulaması üzerinden banka şubelerine fiziksel olarak gitmeden veya başvurmadan da ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Banka emekli müşterilerinin avantajına olacak şekilde yüksek limitli kredi ürünleri gibi, nakit avans ve artı para limitlerinde de zaman kaybetmeden onay veriliyor. Emekliler Ziraat Bankasının mobil uygulamasına giriş yaparak, başvuru yapabilir ve artı para taleplerini kredili mevduat hesapları üzerinden yapabilir.

Ziraat Bankası tarafından emekli müşterilerine yapılan bu özel kampanyada, emekli maaş taşıma işlemini yeni yapacak olan emekliler için promosyon da veriliyor. Söz konusu bu promosyonlar da geri ödenmiyor. Promosyonlar 2500 TL ile üzeri maaş alan kişilere ; 750 TL olarak verilecek, 2500 TL’den az maaş alanlar için 625 TL olarak ödenme işlemi yapılmaktadır. Emeklilerin promosyon işlemleri için başvurular da bankanın ilgili şubelerinden ve de mobil uygulamalar üzerinden yapabilecektir. Bu sayede zaman kaybetmeden ve zahmete girmeden hem promosyon başvuruları rahatlıkla yapılabilecek hem de bankanın farklı ürün ve kampanyalarından zaman kaybetmeden yararlanabileceklerdir.