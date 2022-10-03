Emekliler Faizsiz Kredi Alabilecekler! Bugün Başladı ve Bankalar Kampanyalarını Duyurdu

Emeklilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar. Emekliler artık sıfır faizli kredi imkanlarından yararlanabiliyor. Faizsiz krediden yararlanmak için tüm gerekli koşulları sizlere açıklıyoruz. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Katılım bankaları üzerinden başvuru yaparak faizsiz ihtiyaç kredilerinden yararlanabilirsiniz. Katılım bankaları müşterilerine ihtiyaç, konut kredisi ve taşıt kredisini faizsiz olarak sunabiliyor.

Emeklilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar Var Mı?

Günümüzde birçok kamu ve özel banka üzerinden faizsiz kredi desteğinden yararlanabilirsiniz. Katılım bankaları emeklilere özel kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Dilerseniz şubeye gitmeye gerek kalmadan faizsiz kredilerden yararlanabilirsiniz. Emekliler için faizsiz kredi veren bankalar şu şekildedir;

PTT / Aktifbank,

Türkiye Finans Katılım Bankası,

Albaraka Türk Katılım Bankası,

Kuveyt Türk Katılım Bankası,

Vakıf Katılım Bankası,

Ziraat Katılım Bankası,

Faizsiz Kredi Alma Şartları Nelerdir?

Faizsiz kredi imkanından yararlanmak için şu şartları karşılamanız gerekir:

l Kredi çekmek istediğiniz bankada farklı bir krediniz bulunmamalıdır. l 75 yaşını aşmamanız gerekir. l Kredi siciliniz temiz olmalıdır. l Üzerinizde icra olmamalıdır. l Bankaların kara listesinde bulunmamalısınız. l Gelir belgesini göstermelisiniz.

Emeklilere Faizsiz Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilere faizsiz kredi verme kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşını üç yıl aynı bankadan alma taahhüttü ile bankalardan düşük faizlerle kredi alabilirsiniz. Krediler emeklilerin maaşına göre verilir.

Emekli Ne Kadar Faizsiz Kredi Çekebilir?

Burada temel konu emekli maaşının tutarıdır. Emekli maaşının net tutarının p’i kadar kredi ödemesi yapılabilir.

Ziraat Bankası Emekliye Faizsiz Kredi Veriyor Mu?

Ziraat bankası emeklilere kredi desteği sunuyor. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşını alıyorsanız bu faizsiz krediden kolayca yararlanabilirsiniz.

Emekli Maaşının Kaç Katı Kredi Alabilirim?

Emekli maaşınızın 40 katı kredi çekebilirsiniz. PTT ile çalışan emekliler ise faizsiz maaşının 10 katı kredi alabilme imkanına sahiptir. Sizde faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanarak ihtiyacınız olan parayı kolayca alabilirsiniz.