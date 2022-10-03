Türkiye İş Bankası Emekli Promosyon Ödemesi Duyurdu! Ne Kadar Verilecek? 7500 TL Emekliye Ödeme Olacak...

İş bankası yaptığı emekli promosyon kampanyası ile birlikte, vatandaşlara destek vereceğini açıkladı. İş Bankası yaptığı emekli promosyon ödemeleri ile birlikte, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere yüksek destekler vermekte devam ediyor. Kamu bankaları tarafından en fazla 750 TL'ye kadar verilecek olan bu promosyon ödemelerinde, özel bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi vereceğini de duyurdu. Bu durumda iş bankası ne kadar ödeme yapacak, emekliler için merak edilen konular arasında geliyor.

İş bankası emekli promosyon kampanyası ile birlikte, vatandaşlara promosyon ödemelerinin ne kadar olacağı hakkında bilgiler verdi. SGK ile yapılan anlaşma haricinde banka kendilerine tanınan hakları emekliler için ödeyecek ve bu promosyonlardan faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİ!

2022 Ekim ayı içinde başvuru yaparak, maaş taşıma yapacak olan kişilere, banka 7500 TL'ye kadar emekli promosyonu vereceğini açıkladı. Emekli maaşı alan kişilere banka 7500 TL'ye kadar vereceği bu promosyonlarda, başvuru şartlarına uygun olan herkes için destek verecek. 3 yıl boyunca emekli maaşınızı iş bankası üzerinden alırsanız, başvuru yaparak sizlerde hemen 7500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabileceksiniz. Bu emekli promosyonlarından SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, aldıkları maaşlara göre işlem yapacaktır.

Almış olduğunuz emekli maaşına göre sizlere ödeme yapacak olan bu banka, İş bankası şubelerine giden ve 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere diğer maaş aldığında hesaplarına ödemeler yatıracaktır. Promosyon haricinde banka ayrıca düşük faizli emekli kredisi imkanı da sunacaktır.

Maaşınızı İş Bankası'na taşıdıktan sonra sizlere verilecek olan promosyon ile birlikte, 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi, 100 bin TL'ye kadar da 24 ay vadeli kredi alabileceksiniz.