Emekliler dikkat! Adınız Soyadınız Listede Varsa, Ek Ödeme Almak İçin Başvuru Yapın

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ve devlet destekli olarak kullandırılacağı söylenen, nakit kredi kampanyalarında borç kapatma kredisi sizlere kullandırılacaktır. Emekli maaşınızın kamu bankaları ve PTT üzerinden almanız durumunda başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara verilecek olan bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şubeler tarafından yapılacak olan kredi ödemelerine, hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde işlemler yapılacak ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda emekli maaş müşterisi olduğu banka şubelerine giderek veya bankaların internet sitelerine girerek başvurularını gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi alacak olan emekliler, 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 36 ay vadeli 50000 TL ve 100 bin TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli kredi alabilmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı banka şubeleri üzerinden de kimliğinizle birlikte kolay bir şekilde yapabilir, internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak de işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise PTT şubelerine gitmeden işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabilmektedir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberiyle birlikte PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara bankalar hızlı birşekilde kredi ihtiyacı imkanı sağlamakta ve onaylanan bu kredilerde hesaplara yatırılan kullandırmaktadır. Ptt, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz bu mesaj sonrasında da Emekli Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.