Anında Kredi! QNB Finansbank yaptığı açıklamada, SMS atanlara 50.000 TL hemen ödeyecek!

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atılarak da ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Finansbank üzerinden başlatılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasında 30000 TL ile 50000 TL arasında sizlere gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi ödemesi yapılıyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

SMS KREDİ

QNB Finansbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kredileri hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişileri hızlı bir şekilde kredi ödemesi veriliyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç veriyor.

En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yapmak isteyen kişiler kimlik ve gelir belgesiyle birlikte Finansbank şubesine gidebilir ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden destek alabilmektedir. QNB Finansbank, özellikle emekli maaş alan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi puanı uygun olmaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri yaparak vatandaşlara rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu, diledikleri zaman, Finansbank şubeleri üzerinden gerçekleştirebilmektedir.